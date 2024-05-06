Посольство РФ высмеяло заявление NASA о первом американце в космосе

07 мая 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Первый полет Гагарина в космос длился почти два часа Фото: Роскосмос Американский центр NASA опубликовал пост о годовщине первого полета астронавта США Алана Шепарда в космос. В ответ посольство России в ЮАР разместило фотографию Юрия Гагарина, напомнив тем самым, кто на самом деле «первый человек в космосе». «Фото первого человека в космосе [американского астронавта Алана Шепарда] в цвете. 12 апреля 1961», — гласит подпись к фото в ответном посте российского посольства в соцсети Х, при этом на кадре изображен Юрий Гагарин. Российский космонавт совершил свой первый полет за три недели до полета американского астронавта. При этом полет Гагарина проводился в автоматическом режиме с возможностью ручного управления. Но оно не потребовалось, так как все системы работали исправно. Следует отметить, что полет Шепарда длился 15 минут, в то время как Гагарин провел в космосе почти два часа. В социальных сетях распространяется информация о том, что Юрий Гагарин не мог летать в космос из-за того, что Земля якобы является плоской. URA.RU опровергло эту информацию в своем материале. Факт полета Гагарина в космос подтверждает и Российское историческое общество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский центр NASA опубликовал пост о годовщине первого полета астронавта США Алана Шепарда в космос. В ответ посольство России в ЮАР разместило фотографию Юрия Гагарина, напомнив тем самым, кто на самом деле «первый человек в космосе». «Фото первого человека в космосе [американского астронавта Алана Шепарда] в цвете. 12 апреля 1961», — гласит подпись к фото в ответном посте российского посольства в соцсети Х, при этом на кадре изображен Юрий Гагарин. Российский космонавт совершил свой первый полет за три недели до полета американского астронавта. При этом полет Гагарина проводился в автоматическом режиме с возможностью ручного управления. Но оно не потребовалось, так как все системы работали исправно. Следует отметить, что полет Шепарда длился 15 минут, в то время как Гагарин провел в космосе почти два часа. В социальных сетях распространяется информация о том, что Юрий Гагарин не мог летать в космос из-за того, что Земля якобы является плоской. URA.RU опровергло эту информацию в своем материале. Факт полета Гагарина в космос подтверждает и Российское историческое общество.