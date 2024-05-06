06 мая 2024

Посольство РФ высмеяло заявление NASA о первом американце в космосе

© Служба новостей «URA.RU»
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Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Первый полет Гагарина в космос длился почти два часа Фото:

Американский центр NASA опубликовал пост о годовщине первого полета астронавта США Алана Шепарда в космос. В ответ посольство России в ЮАР разместило фотографию Юрия Гагарина, напомнив тем самым, кто на самом деле «первый человек в космосе».

«Фото первого человека в космосе [американского астронавта Алана Шепарда] в цвете. 12 апреля 1961», — гласит подпись к фото в ответном посте российского посольства в соцсети Х, при этом на кадре изображен Юрий Гагарин.

Российский космонавт совершил свой первый полет за три недели до полета американского астронавта. При этом полет Гагарина проводился в автоматическом режиме с возможностью ручного управления. Но оно не потребовалось, так как все системы работали исправно. Следует отметить, что полет Шепарда длился 15 минут, в то время как Гагарин провел в космосе почти два часа.

В социальных сетях распространяется информация о том, что Юрий Гагарин не мог летать в космос из-за того, что Земля якобы является плоской. URA.RU опровергло эту информацию в своем материале. Факт полета Гагарина в космос подтверждает и Российское историческое общество.

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Американский центр NASA опубликовал пост о годовщине первого полета астронавта США Алана Шепарда в космос. В ответ посольство России в ЮАР разместило фотографию Юрия Гагарина, напомнив тем самым, кто на самом деле «первый человек в космосе». «Фото первого человека в космосе [американского астронавта Алана Шепарда] в цвете. 12 апреля 1961», — гласит подпись к фото в ответном посте российского посольства в соцсети Х, при этом на кадре изображен Юрий Гагарин. Российский космонавт совершил свой первый полет за три недели до полета американского астронавта. При этом полет Гагарина проводился в автоматическом режиме с возможностью ручного управления. Но оно не потребовалось, так как все системы работали исправно. Следует отметить, что полет Шепарда длился 15 минут, в то время как Гагарин провел в космосе почти два часа. В социальных сетях распространяется информация о том, что Юрий Гагарин не мог летать в космос из-за того, что Земля якобы является плоской. URA.RU опровергло эту информацию в своем материале. Факт полета Гагарина в космос подтверждает и Российское историческое общество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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