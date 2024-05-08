Mash: в Череповце житель бросил презервативы в святую воду из-за поддержки ЛГБТ*

В Череповце Вологодской области местный житель бросил использованные презервативы в чаны со святой водой в трех храмах города. По данным telegram-канал Mash, так злоумышленник намеревался поддержать движение ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России).
«Шизик в Череповце разбросал использованные презервативы в чаны со святой водой сразу в трех храмах — чтобы поддержать запрещенный ЛГБТ», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что преступника удалось вычислить по камерам наблюдения. Юношу уже задержали и отправили на проверку к психологу. Также делом заинтересовался Следственный комитет.
URA.RU направило запрос в Следком по Вологодской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
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