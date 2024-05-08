Кадыров одним словом охарактеризовал технику НАТО

Техника, которую страны НАТО предоставляют Украине — ерунда. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на выставке трофейного вооружения в грозном.
«Ерунда западная техника. Я вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжелая», — сказал Рамзан Кадыров во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
Также чеченский лидер назвал бойцов Североатлантического альянса неподготовленными. По его словам, они толком не участвовали в боевых действиях.
Ранее Кадыров заявил, что в зоне спецоперации готовится «сюрприз» для ВСУ. Он уточнил, что в рядах спецназа «Ахмат» больше девяти тысяч бойцов, поэтому надеется нанести противнику весомый урон.
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