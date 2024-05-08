Кадыров одним словом охарактеризовал технику НАТО

Кадыров заявил, что техника НАТО — ерунда

08 мая 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что не считает технику НАТО техникой Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Техника, которую страны НАТО предоставляют Украине — ерунда. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на выставке трофейного вооружения в грозном. «Ерунда западная техника. Я вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжелая», — сказал Рамзан Кадыров во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. Также чеченский лидер назвал бойцов Североатлантического альянса неподготовленными. По его словам, они толком не участвовали в боевых действиях. Ранее Кадыров заявил, что в зоне спецоперации готовится «сюрприз» для ВСУ. Он уточнил, что в рядах спецназа «Ахмат» больше девяти тысяч бойцов, поэтому надеется нанести противнику весомый урон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Техника, которую страны НАТО предоставляют Украине — ерунда. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на выставке трофейного вооружения в грозном. «Ерунда западная техника. Я вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжелая», — сказал Рамзан Кадыров во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. Также чеченский лидер назвал бойцов Североатлантического альянса неподготовленными. По его словам, они толком не участвовали в боевых действиях. Ранее Кадыров заявил, что в зоне спецоперации готовится «сюрприз» для ВСУ. Он уточнил, что в рядах спецназа «Ахмат» больше девяти тысяч бойцов, поэтому надеется нанести противнику весомый урон.