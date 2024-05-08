08 мая 2024

Wildberries за свой счет повторит поврежденные из-за пожара заказы челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Wildberries, Вайлдберриз. Челябинск, wildberries, вайлдберриз, пункт выдачи заказов, интернет магазин, пвз, точка выдачи
Компания повторит заказы или вернет клиентам деньги Фото:

Компания Wildberries повторит заказы, которые были повреждены в результате пожара утром 9 мая в пункте выдачи на Краснопольском проспекте, 5е в Челябинске. В случае отсутствия аналогов клиентам вернуть деньги, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Wildberries повторит заказы покупателей (в случае их наличия на маркетплейсе) на поврежденные товары и проинформирует клиентов, в каком пункте выдачи они смогут их забрать», — сообщили URA.RU в компании. Если аналогов поврежденному товару нет, то челябинским пользователям, которые забирали заказы в пункте на Краснопольском проспекте, 5е, придет сообщение в личном кабинете, а стоимость вернется на счет.

Продавцам также компенсируется стоимость поврежденных товаров, убытки они не понесут. С собственником пункта выдачи представители компании находятся на связи, добавили в пресс-службе Wildberries.

В Челябинске утром 9 мая сгорел пункт выдачи Wildberries в многоквартирном доме по Краснопольскому проспекту, 5е. Как рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пострадавших в результате ЧП нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания Wildberries повторит заказы, которые были повреждены в результате пожара утром 9 мая в пункте выдачи на Краснопольском проспекте, 5е в Челябинске. В случае отсутствия аналогов клиентам вернуть деньги, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Wildberries повторит заказы покупателей (в случае их наличия на маркетплейсе) на поврежденные товары и проинформирует клиентов, в каком пункте выдачи они смогут их забрать», — сообщили URA.RU в компании. Если аналогов поврежденному товару нет, то челябинским пользователям, которые забирали заказы в пункте на Краснопольском проспекте, 5е, придет сообщение в личном кабинете, а стоимость вернется на счет. Продавцам также компенсируется стоимость поврежденных товаров, убытки они не понесут. С собственником пункта выдачи представители компании находятся на связи, добавили в пресс-службе Wildberries. В Челябинске утром 9 мая сгорел пункт выдачи Wildberries в многоквартирном доме по Краснопольскому проспекту, 5е. Как рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пострадавших в результате ЧП нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...