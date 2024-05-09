Александр Лукашенко поделился впечатлениями о параде в Москве
новость из сюжетаДень Победы в России в 2024 году
Парад Победы вышел очень достойно. Такими впечатлениями о мероприятии поделился президент Республики Беларусь Александр Лукашенко журналисту Павлу Зарубину.
«Очень! Достойно!» — сказал Александр Лукашенко. Его слова Зарубин опубликовал у себя в telegram-канале.
В параде Победы в Москве были задействованы более девяти тысяч человек и более 70 единиц военной техники. На мероприятии были и лидеры дружественных для России стран. Так, Лукашенко пришел на парад со своим питомцем — шпицем Умкой, пишет
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