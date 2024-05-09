Общество Лукашенко двумя словами оценил Парад Победы в Москве. Видео Лукашенко заявил, что парад Победы в Москве получился очень достойным 09 мая 2024 в 17:04 Размер текста - 17 + Александр Лукашенко поделился впечатлениями о параде в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Парад Победы вышел очень достойно. Такими впечатлениями о мероприятии поделился президент Республики Беларусь Александр Лукашенко журналисту Павлу Зарубину. «Очень! Достойно!» — сказал Александр Лукашенко. Его слова Зарубин опубликовал у себя в telegram-канале. В параде Победы в Москве были задействованы более девяти тысяч человек и более 70 единиц военной техники. На мероприятии были и лидеры дружественных для России стран. Так, Лукашенко пришел на парад со своим питомцем — шпицем Умкой, пишет телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Парад Победы вышел очень достойно. Такими впечатлениями о мероприятии поделился президент Республики Беларусь Александр Лукашенко журналисту Павлу Зарубину. «Очень! Достойно!» — сказал Александр Лукашенко. Его слова Зарубин опубликовал у себя в telegram-канале. В параде Победы в Москве были задействованы более девяти тысяч человек и более 70 единиц военной техники. На мероприятии были и лидеры дружественных для России стран. Так, Лукашенко пришел на парад со своим питомцем — шпицем Умкой, пишет телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям