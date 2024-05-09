Лукашенко двумя словами оценил Парад Победы в Москве. Видео

Лукашенко заявил, что парад Победы в Москве получился очень достойным
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко поделился впечатлениями о параде в Москве Фото:
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День Победы в России в 2024 году

Парад Победы вышел очень достойно. Такими впечатлениями о мероприятии поделился президент Республики Беларусь Александр Лукашенко журналисту Павлу Зарубину.

«Очень! Достойно!» — сказал Александр Лукашенко. Его слова Зарубин опубликовал у себя в telegram-канале.

В параде Победы в Москве были задействованы более девяти тысяч человек и более 70 единиц военной техники. На мероприятии были и лидеры дружественных для России стран. Так, Лукашенко пришел на парад со своим питомцем — шпицем Умкой, пишет телеканал 360.

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Парад Победы вышел очень достойно. Такими впечатлениями о мероприятии поделился президент Республики Беларусь Александр Лукашенко журналисту Павлу Зарубину. «Очень! Достойно!» — сказал Александр Лукашенко. Его слова Зарубин опубликовал у себя в telegram-канале. В параде Победы в Москве были задействованы более девяти тысяч человек и более 70 единиц военной техники. На мероприятии были и лидеры дружественных для России стран. Так, Лукашенко пришел на парад со своим питомцем — шпицем Умкой, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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