09 мая 2024

Где в Екатеринбурге снять самый дешевый дом или квартиру на сутки. Фото

В Екатеринбурге сдают огромный коттедж на сутки за 3500 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, коттедж, солнечная долина, стройка
Он находится посреди соснового леса в селе Курганово Фото:

Снять самый дешевый загородный дом (25,5 квадратных метров) на сутки в Екатеринбурге обойдется в 3000 рублей. Если доплатить еще 500 рублей, то можно снять коттедж площадью 90 квадратов. Цена на посуточную аренду квартир и вовсе начинается от 1300 рублей, рассказали URA.RU в компании «Авито Путешествия».

«Самые доступные загородные объекты расположены преимущественно на северо-западе Екатеринбурга и имеют площадь от 15 до 90 м². Самые доступные квартиры имеют планировку студии и находятся в Верх-Исетском и Чкаловском районах», — поделились составители списка.

За 3000 рублей можно снять загородный домик площадью 25,5 квадратов в эко-парке Dreamhouse Village. За 3200 на сутки сдается дом в глэмпинге «На Чусовой» в Дегтярске, за 3500 подобный домик можно снять и на Вторчермете в поселке «Финские дачи». По адресу Заповедная,1 в поселке Курганово посуточно сдают коттедж площадью 90 квадратных метров, при этом стоимость составляет всего 3500 рублей. За 3900 можно снять дом «Белка» площадью 45 квадратов в 35 км от Екатеринбурга, на берегу Белоярского водохранилища.

Из квартир самый дешевый вариант в микрорайоне Светлый. Так, квартира-студия на сутки стоит 1300 рублей. За 1400 можно снять аналогичные на Евгения Савкова, 46/2 (Широкая речка). Также дешевые квартиры выставлены в аренду в переулке Переходном, 8а и по адресу Зеленый остров, 12.

В селе Курганово посреди соснового леса сдается коттедж 90 м² на участке 40 соток — за 3500 рублей
В селе Курганово посреди соснового леса сдается коттедж 90 м² на участке 40 соток — за 3500 рублей
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Квартира-студия 20 м² по адресу Светлый, 9 — за 1300 рублей в сутки
Квартира-студия 20 м² по адресу Светлый, 9 — за 1300 рублей в сутки
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Снять самый дешевый загородный дом (25,5 квадратных метров) на сутки в Екатеринбурге обойдется в 3000 рублей. Если доплатить еще 500 рублей, то можно снять коттедж площадью 90 квадратов. Цена на посуточную аренду квартир и вовсе начинается от 1300 рублей, рассказали URA.RU в компании «Авито Путешествия». «Самые доступные загородные объекты расположены преимущественно на северо-западе Екатеринбурга и имеют площадь от 15 до 90 м². Самые доступные квартиры имеют планировку студии и находятся в Верх-Исетском и Чкаловском районах», — поделились составители списка. За 3000 рублей можно снять загородный домик площадью 25,5 квадратов в эко-парке Dreamhouse Village. За 3200 на сутки сдается дом в глэмпинге «На Чусовой» в Дегтярске, за 3500 подобный домик можно снять и на Вторчермете в поселке «Финские дачи». По адресу Заповедная,1 в поселке Курганово посуточно сдают коттедж площадью 90 квадратных метров, при этом стоимость составляет всего 3500 рублей. За 3900 можно снять дом «Белка» площадью 45 квадратов в 35 км от Екатеринбурга, на берегу Белоярского водохранилища. Из квартир самый дешевый вариант в микрорайоне Светлый. Так, квартира-студия на сутки стоит 1300 рублей. За 1400 можно снять аналогичные на Евгения Савкова, 46/2 (Широкая речка). Также дешевые квартиры выставлены в аренду в переулке Переходном, 8а и по адресу Зеленый остров, 12.
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© Служба новостей «URA.RU»
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