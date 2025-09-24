В общественном транспорте Екатеринбурга внезапно подорожал проезд

В Екатеринбурге в транспорте пропала скидка при оплате проезда по QR-коду
Скидка пропала из-за DDoS-атак
Скидка пропала из-за DDoS-атак

В Екатеринбурге вечером 24 сентября перестала действовать скидка в девять рублей при оплате проезда во всем общественном транспорте. При попытке оплатить по QR-коду выдает ошибку, рассказали URA.RU читатели.

«На автобусах №№ 25 и 64 не работает скидка», — сказал собеседник. По словам другого, аналогичная проблема в трамваях.

Информацию о технических проблемах подтвердили в пресс-службе мэрии. Отмечается, что это связано с DDoS-атаками на всю инфраструктуру Национальной системы платежных карт. «Специалисты уже работают над устранением их последствий», — подчеркнули в администрации.

Скидку при оплате проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе через СБП увеличили с четырех до девяти рублей с 1 сентября. Акция продлится до 31 декабря 2025 года включительно. За первую неделю с ее начала пассажиры сэкономили более 8,5 миллиона рублей.

Обновлено в 19:15 (17:15 по МСК)

В мэрии сообщили, что возможность оплаты по QR-коду восстановлена.



