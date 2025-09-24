Полиция ворвалась в подпольный цех на Уралмаше: фото с операции

В Екатеринбурге на Уралмаше накрыли подпольный цех по производству жидкостей для вейпов. Подробности силовой операции URA.RU рассказал член Общественной палаты по региону Дмитрий Чукреев.
По его словам, проверку провели сотрудники УЭБиПК свердловского ГУ МВД, управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО и общественники из «Здорового Отечества». Всего силовики изъявили свыше 100 тысяч бутыльков с жидкостями и различное оборудование.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловские силовые структуры. Ответ будет опубликован, как только поступит.
