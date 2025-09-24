Полиция ворвалась в подпольный цех на Уралмаше: фото с операции

В Екатеринбурге полиция и общественники нагрянули в подпольный цех
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовая операция прошла на Уралмаше (архивное фото)
Силовая операция прошла на Уралмаше (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше накрыли подпольный цех по производству жидкостей для вейпов. Подробности силовой операции URA.RU рассказал член Общественной палаты по региону Дмитрий Чукреев.

По его словам, проверку провели сотрудники УЭБиПК свердловского ГУ МВД, управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО и общественники из «Здорового Отечества». Всего силовики изъявили свыше 100 тысяч бутыльков с жидкостями и различное оборудование.

URA.RU обратилось за комментарием в свердловские силовые структуры. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на Уралмаше накрыли подпольный цех по производству жидкостей для вейпов. Подробности силовой операции URA.RU рассказал член Общественной палаты по региону Дмитрий Чукреев. По его словам, проверку провели сотрудники УЭБиПК свердловского ГУ МВД, управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО и общественники из «Здорового Отечества». Всего силовики изъявили свыше 100 тысяч бутыльков с жидкостями и различное оборудование. URA.RU обратилось за комментарием в свердловские силовые структуры. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...