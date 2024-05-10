Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетили финал турнира Приволжского федерального округа (ПФО) по баскетболу среди студентов. Об этом рассказал глава Прикамья в своем telegram-канале.
«Несколько дней сильнейшие студенты-баскетболисты из всех регионов Приволжья выясняли, кто станет обладателем кубка в Перми. Поддержать ребят приехал легендарный Андрей Кириленко. Перед финальными играми гости, в их числе и я, не удержались и сами вышли на паркет», — сообщил Махонин в посте.
В суперфинале победителем стала мужская сборная Пермского Политеха. Среди девушек победу завоевали студентки из Самарской области, уточняется в посте.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетили финал турнира Приволжского федерального округа (ПФО) по баскетболу среди студентов. Об этом рассказал глава Прикамья в своем telegram-канале. «Несколько дней сильнейшие студенты-баскетболисты из всех регионов Приволжья выясняли, кто станет обладателем кубка в Перми. Поддержать ребят приехал легендарный Андрей Кириленко. Перед финальными играми гости, в их числе и я, не удержались и сами вышли на паркет», — сообщил Махонин в посте. В суперфинале победителем стала мужская сборная Пермского Политеха. Среди девушек победу завоевали студентки из Самарской области, уточняется в посте.