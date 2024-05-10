10 мая 2024

Махонин и Кириленко побывали на финале по баскетболу среди студентов в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, баскетбол, баскетбольное кольцо, школа, спортивный зал
В Перми прошел суперфинал по баскетболу среди студенческих команд Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетили финал турнира Приволжского федерального округа (ПФО) по баскетболу среди студентов. Об этом рассказал глава Прикамья в своем telegram-канале.

«Несколько дней сильнейшие студенты-баскетболисты из всех регионов Приволжья выясняли, кто станет обладателем кубка в Перми. Поддержать ребят приехал легендарный Андрей Кириленко. Перед финальными играми гости, в их числе и я, не удержались и сами вышли на паркет», — сообщил Махонин в посте.

В суперфинале победителем стала мужская сборная Пермского Политеха. Среди девушек победу завоевали студентки из Самарской области, уточняется в посте.

Пермские студенты завоевали кубок по баскетболу
Пермские студенты завоевали кубок по баскетболу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетили финал турнира Приволжского федерального округа (ПФО) по баскетболу среди студентов. Об этом рассказал глава Прикамья в своем telegram-канале. «Несколько дней сильнейшие студенты-баскетболисты из всех регионов Приволжья выясняли, кто станет обладателем кубка в Перми. Поддержать ребят приехал легендарный Андрей Кириленко. Перед финальными играми гости, в их числе и я, не удержались и сами вышли на паркет», — сообщил Махонин в посте. В суперфинале победителем стала мужская сборная Пермского Политеха. Среди девушек победу завоевали студентки из Самарской области, уточняется в посте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...