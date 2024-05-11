В результате ДТП с опрокидыванием автомобиля на территории Кишертского округа Пермского края четыре человека получили травмы. Инцидент произошел 11 мая, передает поисково-спасательная служба Кунгурского округа.
«В Кишертском муниципальном округе произошло ДТП. На место происшествия выехали оперативные службы <…>. В результате пострадали четыре человека», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что авария произошла автодороге Андреево — Морозково. Девушка 2005 года за рулем BMW не справилась с управлением и съехала с дороги. Автомобиль опрокинулся.
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В результате ДТП с опрокидыванием автомобиля на территории Кишертского округа Пермского края четыре человека получили травмы. Инцидент произошел 11 мая, передает поисково-спасательная служба Кунгурского округа. «В Кишертском муниципальном округе произошло ДТП. На место происшествия выехали оперативные службы <…>. В результате пострадали четыре человека», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что авария произошла автодороге Андреево — Морозково. Девушка 2005 года за рулем BMW не справилась с управлением и съехала с дороги. Автомобиль опрокинулся.