11 мая 2024
10 мая 2024

Четыре человека пострадали в ДТП с опрокинувшимся автомобилем в Пермском крае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
Авария произошла на дороге Андреево — Морозково Фото:

В результате ДТП с опрокидыванием автомобиля на территории Кишертского округа Пермского края четыре человека получили травмы. Инцидент произошел 11 мая, передает поисково-спасательная служба Кунгурского округа.

«В Кишертском муниципальном округе произошло ДТП. На место происшествия выехали оперативные службы <…>. В результате пострадали четыре человека», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что авария произошла автодороге Андреево — Морозково. Девушка 2005 года за рулем BMW не справилась с управлением и съехала с дороги. Автомобиль опрокинулся.

https://vk.com/kungurspas?w=wall-78005823_31655&ysclid=lw39aq5kpt539155875
Машина съехала с дороги

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В результате ДТП с опрокидыванием автомобиля на территории Кишертского округа Пермского края четыре человека получили травмы. Инцидент произошел 11 мая, передает поисково-спасательная служба Кунгурского округа. «В Кишертском муниципальном округе произошло ДТП. На место происшествия выехали оперативные службы <…>. В результате пострадали четыре человека», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что авария произошла автодороге Андреево — Морозково. Девушка 2005 года за рулем BMW не справилась с управлением и съехала с дороги. Автомобиль опрокинулся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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