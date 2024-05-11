В Екатеринбурге сотни любителей экстрима собрались на открытие спортивного сезона. Фото

В Екатеринбурге сотни любителей экстрима собрались на открытие сезона

12 мая 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Победители соревнований получили призы Фото: Илья Московец © URA.RU Сотни любителей трюковых самокатов, BMX и скейтбордов собрались на открытие сезона экстремальных видов спорта на площадке RCC Extreme на аллее КРК «Уралец». Весь день территория парка была наполнена активностью и развлечениями, об этом сообщают организаторы мероприятия. «Открытие парка RCC Extreme прошло на ура! Весь день на споте была настоящая движуха», — сказано в посте в группе «ВКонтакте» «RCC Extreme Екатеринбург». Чтобы посетители не заскучали, на площадке была музыка от диджеев, фотозоны для ярких снимков, а также зоны для кастомайзинга одежды и аксессуаров. Кроме того, гостей парка ожидали головокружительные трюки от участников соревнования по самокатам и BMX, а самих участников за их трюки ждали призы. Победители соревнований по самокату RCC Extreme Екатеринбург Фото: Кастомайзинг одежды RCC Extreme Екатеринбург Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотни любителей трюковых самокатов, BMX и скейтбордов собрались на открытие сезона экстремальных видов спорта на площадке RCC Extreme на аллее КРК «Уралец». Весь день территория парка была наполнена активностью и развлечениями, об этом сообщают организаторы мероприятия. «Открытие парка RCC Extreme прошло на ура! Весь день на споте была настоящая движуха», — сказано в посте в группе «ВКонтакте» «RCC Extreme Екатеринбург». Чтобы посетители не заскучали, на площадке была музыка от диджеев, фотозоны для ярких снимков, а также зоны для кастомайзинга одежды и аксессуаров. Кроме того, гостей парка ожидали головокружительные трюки от участников соревнования по самокатам и BMX, а самих участников за их трюки ждали призы.