11 мая 2024

В Екатеринбурге сотни любителей экстрима собрались на открытие спортивного сезона. Фото

В Екатеринбурге сотни любителей экстрима собрались на открытие сезона
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme. Екатеринбург, самокат, rcc extreme
Победители соревнований получили призы Фото:

Сотни любителей трюковых самокатов, BMX и скейтбордов собрались на открытие сезона экстремальных видов спорта на площадке RCC Extreme на аллее КРК «Уралец». Весь день территория парка была наполнена активностью и развлечениями, об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Открытие парка RCC Extreme прошло на ура! Весь день на споте была настоящая движуха», — сказано в посте в группе «ВКонтакте» «RCC Extreme Екатеринбург».

Чтобы посетители не заскучали, на площадке была музыка от диджеев, фотозоны для ярких снимков, а также зоны для кастомайзинга одежды и аксессуаров. Кроме того, гостей парка ожидали головокружительные трюки от участников соревнования по самокатам и BMX, а самих участников за их трюки ждали призы.

Победители соревнований по самокату
Победители соревнований по самокату
Фото:
Кастомайзинг одежды
Кастомайзинг одежды
Фото:

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Сотни любителей трюковых самокатов, BMX и скейтбордов собрались на открытие сезона экстремальных видов спорта на площадке RCC Extreme на аллее КРК «Уралец». Весь день территория парка была наполнена активностью и развлечениями, об этом сообщают организаторы мероприятия. «Открытие парка RCC Extreme прошло на ура! Весь день на споте была настоящая движуха», — сказано в посте в группе «ВКонтакте» «RCC Extreme Екатеринбург». Чтобы посетители не заскучали, на площадке была музыка от диджеев, фотозоны для ярких снимков, а также зоны для кастомайзинга одежды и аксессуаров. Кроме того, гостей парка ожидали головокружительные трюки от участников соревнования по самокатам и BMX, а самих участников за их трюки ждали призы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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