Сотни любителей трюковых самокатов, BMX и скейтбордов собрались на открытие сезона экстремальных видов спорта на площадке RCC Extreme на аллее КРК «Уралец». Весь день территория парка была наполнена активностью и развлечениями, об этом сообщают организаторы мероприятия.
«Открытие парка RCC Extreme прошло на ура! Весь день на споте была настоящая движуха», — сказано в посте в группе «ВКонтакте» «RCC Extreme Екатеринбург».
Чтобы посетители не заскучали, на площадке была музыка от диджеев, фотозоны для ярких снимков, а также зоны для кастомайзинга одежды и аксессуаров. Кроме того, гостей парка ожидали головокружительные трюки от участников соревнования по самокатам и BMX, а самих участников за их трюки ждали призы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!