«Ведомости»: в Совфеде не ожидается массовая ротация

13 мая 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Большинство сенаторов сумеют продлить свои полномочия Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Совете Федерации не ожидается массовой ротации по итогам региональных выборов. Большинство сенаторов от заксобраний с истекающим сроком полномочий заявились на праймериз «Единой России». Об этом заявил глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Для кадровых перестановок сенаторов время не пришло. Ситуация с обновлением Совета федерации дублирует консервативный кадровый стиль президента Владимира Путина», — передает слова Евгения Минченко газета «Ведомости». По мнению Минченко, публику удовлетворит кадровая ротация в правительстве РФ и в регионах. С отсутствием перестановок в Совфеде согласен и политолог Виталий Иванов, который отмечает, что «кого хотели, уже поменяли». Так 12 из 13 представителей региональных парламентов в Совете Федерации (СФ), чей срок полномочий истекает в осенью 2024 года, заявились на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты заксобраний, чтобы продлить свои полномочия. В их числе представляющая Москву зампред верхней палаты Инна Святенко. Только Сергей Безденежных, делегированный законодательной думой Хабаровского края, не участвует в праймериз, поскольку является членом совета регионального отделения «Справедливой России». В общей сложности после единого дня голосования 8 сентября 2024 года прекратятся полномочия у 32 сенаторов. 13 из них представляют в СФ заксобрания, 19 — органы исполнительной власти регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Совете Федерации не ожидается массовой ротации по итогам региональных выборов. Большинство сенаторов от заксобраний с истекающим сроком полномочий заявились на праймериз «Единой России». Об этом заявил глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Для кадровых перестановок сенаторов время не пришло. Ситуация с обновлением Совета федерации дублирует консервативный кадровый стиль президента Владимира Путина», — передает слова Евгения Минченко газета «Ведомости». По мнению Минченко, публику удовлетворит кадровая ротация в правительстве РФ и в регионах. С отсутствием перестановок в Совфеде согласен и политолог Виталий Иванов, который отмечает, что «кого хотели, уже поменяли». Так 12 из 13 представителей региональных парламентов в Совете Федерации (СФ), чей срок полномочий истекает в осенью 2024 года, заявились на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты заксобраний, чтобы продлить свои полномочия. В их числе представляющая Москву зампред верхней палаты Инна Святенко. Только Сергей Безденежных, делегированный законодательной думой Хабаровского края, не участвует в праймериз, поскольку является членом совета регионального отделения «Справедливой России». В общей сложности после единого дня голосования 8 сентября 2024 года прекратятся полномочия у 32 сенаторов. 13 из них представляют в СФ заксобрания, 19 — органы исполнительной власти регионов.