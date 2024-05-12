Таунхаус готовы отдать за 54,9 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми выставили на продажу таунхаус, в котором на стенах размещены фрески ручной работы. Объект оценивают в 54,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Современный дом — таунхаус. В отделке использованы материалы: натуральное дерево, камень, мрамор. На стенах — фрески из стекла ручной работы. Стоимость — 54,9 млн рублей», — пишет продавец.

Уточняется, что в доме три этажа и пять комнат. Новым владельцам оставят всю мебель и технику. Также в распоряжении жильцов персональная зона отдыха с шезлонгами.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продают дачу с собственным пляжем. За объект просят 59 млн рублей.

Мебель оставят новым владельцам Фото с сайта «Авито»

На стенах фрески, сделанные по проектам современных дизайнеров Фото с сайта «Авито»