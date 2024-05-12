12 мая 2024
11 мая 2024

В Перми продается элитный таунхаус с фресками ручной работы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , таунхаус, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Таунхаус готовы отдать за 54,9 млн рублей Фото:

В Перми выставили на продажу таунхаус, в котором на стенах размещены фрески ручной работы. Объект оценивают в 54,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Современный дом — таунхаус. В отделке использованы материалы: натуральное дерево, камень, мрамор. На стенах — фрески из стекла ручной работы. Стоимость — 54,9 млн рублей», — пишет продавец.

Уточняется, что в доме три этажа и пять комнат. Новым владельцам оставят всю мебель и технику. Также в распоряжении жильцов персональная зона отдыха с шезлонгами.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продают дачу с собственным пляжем. За объект просят 59 млн рублей.

Мебель оставят новым владельцам
Мебель оставят новым владельцам
На стенах фрески, сделанные по проектам современных дизайнеров
На стенах фрески, сделанные по проектам современных дизайнеров

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В Перми выставили на продажу таунхаус, в котором на стенах размещены фрески ручной работы. Объект оценивают в 54,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Современный дом — таунхаус. В отделке использованы материалы: натуральное дерево, камень, мрамор. На стенах — фрески из стекла ручной работы. Стоимость — 54,9 млн рублей», — пишет продавец. Уточняется, что в доме три этажа и пять комнат. Новым владельцам оставят всю мебель и технику. Также в распоряжении жильцов персональная зона отдыха с шезлонгами. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продают дачу с собственным пляжем. За объект просят 59 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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