24 апреля 2024

В пермской деревне выставили на продажу дачу с пляжем за 59 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав Евгения Куйвашева и Игоря Холманских по Чусовой. Усть-Утка, дача сысоева
Участок находится на первой линии у реки Фото:

В деревне Комарово Пермского края выставили на продажу дачу на берегу реки. Объект оценивают в 59 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Продается дача, расположенная в изгибе реки Сылва в 50 километрах от Перми. Место с береговой линией длиной 130 метров и причалом», — сказано в сообщении.

Уточняется, что площадь участка — 100 соток. На нем расположено семь домов для хозяев, гостей и прислуги, а также две бани и пять веранд. Продавец отмечает, что земля относится к категории садового некоммерческого товарищества.

На территории находится несколько домов
На территории находится несколько домов
Дача находится на реке Сылва
Дача находится на реке Сылва
У участка есть собственный причал
У участка есть собственный причал

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В деревне Комарово Пермского края выставили на продажу дачу на берегу реки. Объект оценивают в 59 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продается дача, расположенная в изгибе реки Сылва в 50 километрах от Перми. Место с береговой линией длиной 130 метров и причалом», — сказано в сообщении. Уточняется, что площадь участка — 100 соток. На нем расположено семь домов для хозяев, гостей и прислуги, а также две бани и пять веранд. Продавец отмечает, что земля относится к категории садового некоммерческого товарищества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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