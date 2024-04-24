Участок находится на первой линии у реки
В деревне Комарово Пермского края выставили на продажу дачу на берегу реки. Объект оценивают в 59 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».
«Продается дача, расположенная в изгибе реки Сылва в 50 километрах от Перми. Место с береговой линией длиной 130 метров и причалом», — сказано в сообщении.
Уточняется, что площадь участка — 100 соток. На нем расположено семь домов для хозяев, гостей и прислуги, а также две бани и пять веранд. Продавец отмечает, что земля относится к категории садового некоммерческого товарищества.
На территории находится несколько домов
Дача находится на реке Сылва
У участка есть собственный причал
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