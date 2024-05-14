Захарова ужаснулась словам Блинкена об условиях для выборов на Украине

14 мая 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Захарова ответила на слова Блинкена о выборах на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла сомнению условия, при которых могут состояться выборы президента Украины. Такая реакция последовала в ответ на слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся. «Страшно представить, что это за „подходящие условия“, о которых говорит Блинкен. Когда на Украине все дети мобилизуют под нацистские знамена Зеленского?» — написала Захарова в telegram-канале. Она отметила, что уже по-разному глумились над молодой украинской государственностью. По ее словам, выборов в «подходящих для украинцев условиях» еще не было. Выборы президента Украины планировались в конце марта. Действующий украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что из-за военного положения в стране голосование «сейчас не к месту». Несмотря на это Верховный суд Украины открыл дело против Рады из-за несменяемости Зеленского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла сомнению условия, при которых могут состояться выборы президента Украины. Такая реакция последовала в ответ на слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся. «Страшно представить, что это за „подходящие условия“, о которых говорит Блинкен. Когда на Украине все дети мобилизуют под нацистские знамена Зеленского?» — написала Захарова в telegram-канале. Она отметила, что уже по-разному глумились над молодой украинской государственностью. По ее словам, выборов в «подходящих для украинцев условиях» еще не было. Выборы президента Украины планировались в конце марта. Действующий украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что из-за военного положения в стране голосование «сейчас не к месту». Несмотря на это Верховный суд Украины открыл дело против Рады из-за несменяемости Зеленского.