14 мая 2024

Захарова ужаснулась словам Блинкена об условиях для выборов на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова ответила на слова Блинкена о выборах на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла сомнению условия, при которых могут состояться выборы президента Украины. Такая реакция последовала в ответ на слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся.

«Страшно представить, что это за „подходящие условия“, о которых говорит Блинкен. Когда на Украине все дети мобилизуют под нацистские знамена Зеленского?» — написала Захарова в telegram-канале. Она отметила, что уже по-разному глумились над молодой украинской государственностью. По ее словам, выборов в «подходящих для украинцев условиях» еще не было.

Выборы президента Украины планировались в конце марта. Действующий украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что из-за военного положения в стране голосование «сейчас не к месту». Несмотря на это Верховный суд Украины открыл дело против Рады из-за несменяемости Зеленского.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла сомнению условия, при которых могут состояться выборы президента Украины. Такая реакция последовала в ответ на слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся. «Страшно представить, что это за „подходящие условия“, о которых говорит Блинкен. Когда на Украине все дети мобилизуют под нацистские знамена Зеленского?» — написала Захарова в telegram-канале. Она отметила, что уже по-разному глумились над молодой украинской государственностью. По ее словам, выборов в «подходящих для украинцев условиях» еще не было. Выборы президента Украины планировались в конце марта. Действующий украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что из-за военного положения в стране голосование «сейчас не к месту». Несмотря на это Верховный суд Украины открыл дело против Рады из-за несменяемости Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...