Жители ХМАО сменили отдых в Европе на страны Азии и Африки

15 мая 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

Югорчане в три раза чаще стали отдыхать в Китае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители ХМАО для отдыха в майские праздники чаще выбирали азиатские направления и страны Африки. При этом турпоток в Европу снизился на 9%. Такие данные сообщили в пресс-службы компании Мегафон. «Югорчане, предпочитающие уезжать в дальние страны, стали чаще выбирать азиатское направление и Африку. Турпоток из Ханты-Мансийского автономного округа в Европу в целом снизился на 9%», — сообщили данные аналитики корреспонденту URA.RU. Наилучшую динамику роста демонстрируют страны Азии. Турпоток из Югры по этому направлению вырос на 57%. Основная часть поездок пришлась на Таиланд (рост 71%), Китай (рост в 3 раза) и Вьетнам (в 2,5 раза). Спрос на Африку среди югорских туристов в мае вырос на 10%. Здесь явный лидер предпочтений отдыхающих — Египет. Кроме того, жители региона отдыхали в Марокко и на Сейшельских островах. Лидером по количеству туристов стала Турция — поток в эту страну год к году вырос на 35%. На втором месте — ОАЭ, число поездок в эту страну увеличилось на 29%. Замыкает тройку лидеров Таиланд. У жителей ХМАО набирают популярность путешествия в ОАЭ ради концертов. Югорчане летят в Дубай, чтобы увидеть выступления звезд и музыкальных групп. Кроме Дубая, большие концертные площадки находятся в столице Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ХМАО для отдыха в майские праздники чаще выбирали азиатские направления и страны Африки. При этом турпоток в Европу снизился на 9%. Такие данные сообщили в пресс-службы компании Мегафон. «Югорчане, предпочитающие уезжать в дальние страны, стали чаще выбирать азиатское направление и Африку. Турпоток из Ханты-Мансийского автономного округа в Европу в целом снизился на 9%», — сообщили данные аналитики корреспонденту URA.RU. Наилучшую динамику роста демонстрируют страны Азии. Турпоток из Югры по этому направлению вырос на 57%. Основная часть поездок пришлась на Таиланд (рост 71%), Китай (рост в 3 раза) и Вьетнам (в 2,5 раза). Спрос на Африку среди югорских туристов в мае вырос на 10%. Здесь явный лидер предпочтений отдыхающих — Египет. Кроме того, жители региона отдыхали в Марокко и на Сейшельских островах. Лидером по количеству туристов стала Турция — поток в эту страну год к году вырос на 35%. На втором месте — ОАЭ, число поездок в эту страну увеличилось на 29%. Замыкает тройку лидеров Таиланд. У жителей ХМАО набирают популярность путешествия в ОАЭ ради концертов. Югорчане летят в Дубай, чтобы увидеть выступления звезд и музыкальных групп. Кроме Дубая, большие концертные площадки находятся в столице Арабских Эмиратов — Абу-Даби.