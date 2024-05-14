14 мая 2024
13 мая 2024

Жители ХМАО сменили отдых в Европе на страны Азии и Африки

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане в три раза чаще стали отдыхать в Китае Фото:

Жители ХМАО для отдыха в майские праздники чаще выбирали азиатские направления и страны Африки. При этом турпоток в Европу снизился на 9%. Такие данные сообщили в пресс-службы компании Мегафон.

«Югорчане, предпочитающие уезжать в дальние страны, стали чаще выбирать азиатское направление и Африку. Турпоток из Ханты-Мансийского автономного округа в Европу в целом снизился на 9%», — сообщили данные аналитики корреспонденту URA.RU.

Наилучшую динамику роста демонстрируют страны Азии. Турпоток из Югры по этому направлению вырос на 57%. Основная часть поездок пришлась на Таиланд (рост 71%), Китай (рост в 3 раза) и Вьетнам (в 2,5 раза). Спрос на Африку среди югорских туристов в мае вырос на 10%. Здесь явный лидер предпочтений отдыхающих — Египет. Кроме того, жители региона отдыхали в Марокко и на Сейшельских островах.

Лидером по количеству туристов стала Турция — поток в эту страну год к году вырос на 35%. На втором месте — ОАЭ, число поездок в эту страну увеличилось на 29%. Замыкает тройку лидеров Таиланд.

У жителей ХМАО набирают популярность путешествия в ОАЭ ради концертов. Югорчане летят в Дубай, чтобы увидеть выступления звезд и музыкальных групп. Кроме Дубая, большие концертные площадки находятся в столице Арабских Эмиратов — Абу-Даби.

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Жители ХМАО для отдыха в майские праздники чаще выбирали азиатские направления и страны Африки. При этом турпоток в Европу снизился на 9%. Такие данные сообщили в пресс-службы компании Мегафон. «Югорчане, предпочитающие уезжать в дальние страны, стали чаще выбирать азиатское направление и Африку. Турпоток из Ханты-Мансийского автономного округа в Европу в целом снизился на 9%», — сообщили данные аналитики корреспонденту URA.RU. Наилучшую динамику роста демонстрируют страны Азии. Турпоток из Югры по этому направлению вырос на 57%. Основная часть поездок пришлась на Таиланд (рост 71%), Китай (рост в 3 раза) и Вьетнам (в 2,5 раза). Спрос на Африку среди югорских туристов в мае вырос на 10%. Здесь явный лидер предпочтений отдыхающих — Египет. Кроме того, жители региона отдыхали в Марокко и на Сейшельских островах. Лидером по количеству туристов стала Турция — поток в эту страну год к году вырос на 35%. На втором месте — ОАЭ, число поездок в эту страну увеличилось на 29%. Замыкает тройку лидеров Таиланд. У жителей ХМАО набирают популярность путешествия в ОАЭ ради концертов. Югорчане летят в Дубай, чтобы увидеть выступления звезд и музыкальных групп. Кроме Дубая, большие концертные площадки находятся в столице Арабских Эмиратов — Абу-Даби.
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© Служба новостей «URA.RU»
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