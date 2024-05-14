В Пермском крае появится новая сеть автозаправок

Первая заправка откроется в Перми
В Пермском крае откроется новая сеть АЗС Teboil. Ее развитием занимается компания ЛУКОЙЛ.
«На топливный рынок Пермского края заходит сеть автозаправок Teboil. Первая заправка Teboil откроется в Перми по ул. Яблочкова, 36а, на месте АЗС ЛУКОЙЛа», — пишет “Коммерсант Прикамье” со ссылкой на свои источники.
Бренд Teboil основали в Финляндии в 1934 году. Сейчас эта сеть заправок расположена в 30 регионах России. Открытием АЗС начал заниматься ЛУКОЙЛ в 2022 году, когда купил сеть Shell в России.
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