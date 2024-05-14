14 мая 2024

В Пермском крае появится новая сеть автозаправок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая заправка откроется в Перми
Первая заправка откроется в Перми Фото:

В Пермском крае откроется новая сеть АЗС Teboil. Ее развитием занимается компания ЛУКОЙЛ.

«На топливный рынок Пермского края заходит сеть автозаправок Teboil. Первая заправка Teboil откроется в Перми по ул. Яблочкова, 36а, на месте АЗС ЛУКОЙЛа», — пишет “Коммерсант Прикамье” со ссылкой на свои источники.

Бренд Teboil основали в Финляндии в 1934 году. Сейчас эта сеть заправок расположена в 30 регионах России. Открытием АЗС начал заниматься ЛУКОЙЛ в 2022 году, когда купил сеть Shell в России. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае откроется новая сеть АЗС Teboil. Ее развитием занимается компания ЛУКОЙЛ. «На топливный рынок Пермского края заходит сеть автозаправок Teboil. Первая заправка Teboil откроется в Перми по ул. Яблочкова, 36а, на месте АЗС ЛУКОЙЛа», — пишет “Коммерсант Прикамье” со ссылкой на свои источники. Бренд Teboil основали в Финляндии в 1934 году. Сейчас эта сеть заправок расположена в 30 регионах России. Открытием АЗС начал заниматься ЛУКОЙЛ в 2022 году, когда купил сеть Shell в России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...