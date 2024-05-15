Жители Магнитогорска заподозрили бешенство у лисы, напавшей на кошку. Видео

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Научно туристический маршрут. Новосибирск, лиса
Лиса напала на кошку, издавая резкие звуки Фото:

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, заподозрили бешенство у лисы, которая напала на кошку. Инцидент сняли на видео возле СНТ «Богатый остров».

«Прошу принять меры, пока кого-нибудь не цапнула. В СНТ „Богатый остров“ бегает бешеная лиса. Гоняется за животными», — рассказали в сообществе «Черное белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Предостережение менее чем за сутки набрало свыше 130 комментариев. Многие местные жители усомнились, что лиса больна бешенством. По их мнению, животное нужно накормить и дать воды. Другие отметили ее истощенный вид, неопрятный вид шерсти, странно выглядящие прыжки и неприятные звуки атаки на кошку, что может указывать на проблемы со здоровьем.

Ранее в парке Гагарина в Челябинске на мужчину набросился агрессивный бобер. Прохожему прописали курс уколов от бешенства.

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Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, заподозрили бешенство у лисы, которая напала на кошку. Инцидент сняли на видео возле СНТ «Богатый остров». «Прошу принять меры, пока кого-нибудь не цапнула. В СНТ „Богатый остров“ бегает бешеная лиса. Гоняется за животными», — рассказали в сообществе «Черное белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Предостережение менее чем за сутки набрало свыше 130 комментариев. Многие местные жители усомнились, что лиса больна бешенством. По их мнению, животное нужно накормить и дать воды. Другие отметили ее истощенный вид, неопрятный вид шерсти, странно выглядящие прыжки и неприятные звуки атаки на кошку, что может указывать на проблемы со здоровьем. Ранее в парке Гагарина в Челябинске на мужчину набросился агрессивный бобер. Прохожему прописали курс уколов от бешенства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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