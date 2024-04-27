27 апреля 2024

В парке Челябинска на посетителя набросился агрессивный бобер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бобр на Городском пруду. Екатеринбург, бобер, фауна, бобр, дикое животное, млекопитающее, отряд грызуны
Не исключено, что животное болеет бешенством Фото:

В Челябинске в парке Гагарина на посетителя набросился агрессивный бобер. После нападения животного мужчине понадобилась медицинская помощь.

«Челябинец гулял в парке Гагарина. Внезапно из травы выскочил агрессивный бобер и напал на мужчину», — сообщает «АЧН».

Посетителю парка удалось отбиться от животного. С укусами он обратился к врачам, пострадавшему назначили уколы против бешенства.

Ранее, 21 апреля, в парке имени Гагарина на женщину с ребенком напала белка и оцарапала ей ногу. Пострадавшей пришлось начать курс лечения от бешенства и столбняка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в парке Гагарина на посетителя набросился агрессивный бобер. После нападения животного мужчине понадобилась медицинская помощь. «Челябинец гулял в парке Гагарина. Внезапно из травы выскочил агрессивный бобер и напал на мужчину», — сообщает «АЧН». Посетителю парка удалось отбиться от животного. С укусами он обратился к врачам, пострадавшему назначили уколы против бешенства. Ранее, 21 апреля, в парке имени Гагарина на женщину с ребенком напала белка и оцарапала ей ногу. Пострадавшей пришлось начать курс лечения от бешенства и столбняка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...