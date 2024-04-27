В парке Челябинска на посетителя набросился агрессивный бобер

Не исключено, что животное болеет бешенством
В Челябинске в парке Гагарина на посетителя набросился агрессивный бобер. После нападения животного мужчине понадобилась медицинская помощь.
«Челябинец гулял в парке Гагарина. Внезапно из травы выскочил агрессивный бобер и напал на мужчину», — сообщает «АЧН».
Посетителю парка удалось отбиться от животного. С укусами он обратился к врачам, пострадавшему назначили уколы против бешенства.
Ранее, 21 апреля, в парке имени Гагарина на женщину с ребенком напала белка и оцарапала ей ногу. Пострадавшей пришлось начать курс лечения от бешенства и столбняка.
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