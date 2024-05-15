Экс-сотрудник охраны Путина назвал покушение на Фицо промахом всей команды

Покушение на убийство премьера Словакии Роберта Фицо — это промах всего комплекса охранных мероприятий службы безопасности. Такое заявление сделал экс-сотрудник Службы безопасности президента РФ (СБП).
«Непрофессионализм охраны здесь заключается в том, что не был выполнен основной комплекс охранных мероприятий. То есть то, что человек смог сделать выстрел по объекту, находясь вблизи, это в любом случае квалифицируется как неграмотное действие охраны. А то, что охраняемое лицо получило пулевое ранение — это, конечно, промах всего комплекса охранных мероприятий», — цитируют экс-сотрудника СБП РИА Новости.
При этом он назвал «грамотными и действенными» мероприятия по эвакуации премьер-министра после выстрелов. Экс-сотрудник СБП объяснил свои слова тем, что «они убрали человека в безопасное место и приступили к эвакуации».
Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый — 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Он произвел пять выстрелов в премьера. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как критическое. Ему сделали операцию, которая длилась 3 часа и 40 минут. После нее Фицо был искусственно введен в кому. Президент России Владимир Путин осудил действия нападавшего.
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