NYT: напавший на премьера Словакии ненавидел Россию и писал эротические стихи

18 мая 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Цинтула, которого арестовали за нападение на премьера Словакии, имел антироссийские взгляды Фото: Radovan Stoklasa/AP/TASS новость из сюжета В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо Писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, который напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, имел антироссийские взгляды и писал мрачные эротические стихи. Об этом сообщает The New York Times. «Он внезапно стал крайне антироссийским», — передает газета слова одного из членов литературного клуба, в который входил Цинтула. Также писатель создавал мрачные эротические стихи, в которых содержались описания боли и пыток. Новость по теме Из-за чего могли покушаться на премьера Словакии: самые громкие заявления Фицо по Украине Кроме того, Цинтула самостоятельно опубликовал книгу с критикой цыган и задавался вопросом, почему Словакия не создала дилетантскую версию норвежского террориста Андерса Беринга Брейвика, который убил 92 человека. Также писатель несколько лет назад начал ожесточенную борьбу с другим членом литературного клуба, который разместил в социальной сети пост с беспокойством по поводу факельных парадов националистов на Украине. Цинтула назвал своего коллегу, который работал в РФ более двух десятилетий назад, российским агентом. Якобы Кремль заплатил ему за то, чтобы тот запятнал Киев. Проукраинские взгляды писателя становились сильнее по мере того, как он выступал против России. В материале отмечается, что для жителей города Гандлова не было сюрпризом, что Цинтула арестовали. Ранее сообщалось, что Юрай Цинтула напал на премьера Словакии Фицо, когда тот выходил с заседания Национального совета Словацкой республики в Гандлове. Он выстрелили в политика из легального короткоствольного ружья. Преступник раскрыл свои мотивы, заявив, что не разделяет политические взгляды правительства страны. Кроме того, он задумывал нападение на Фицо еще месяц назад. Однако Цинтула отметил, что не хотел убивать премьера, а собирался лишь навредить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, который напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, имел антироссийские взгляды и писал мрачные эротические стихи. Об этом сообщает The New York Times. «Он внезапно стал крайне антироссийским», — передает газета слова одного из членов литературного клуба, в который входил Цинтула. Также писатель создавал мрачные эротические стихи, в которых содержались описания боли и пыток. Кроме того, Цинтула самостоятельно опубликовал книгу с критикой цыган и задавался вопросом, почему Словакия не создала дилетантскую версию норвежского террориста Андерса Беринга Брейвика, который убил 92 человека. Также писатель несколько лет назад начал ожесточенную борьбу с другим членом литературного клуба, который разместил в социальной сети пост с беспокойством по поводу факельных парадов националистов на Украине. Цинтула назвал своего коллегу, который работал в РФ более двух десятилетий назад, российским агентом. Якобы Кремль заплатил ему за то, чтобы тот запятнал Киев. Проукраинские взгляды писателя становились сильнее по мере того, как он выступал против России. В материале отмечается, что для жителей города Гандлова не было сюрпризом, что Цинтула арестовали. Ранее сообщалось, что Юрай Цинтула напал на премьера Словакии Фицо, когда тот выходил с заседания Национального совета Словацкой республики в Гандлове. Он выстрелили в политика из легального короткоствольного ружья. Преступник раскрыл свои мотивы, заявив, что не разделяет политические взгляды правительства страны. Кроме того, он задумывал нападение на Фицо еще месяц назад. Однако Цинтула отметил, что не хотел убивать премьера, а собирался лишь навредить.