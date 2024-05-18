NYT связала провал ВСУ в Харьковской области со скудностью укреплений

19 мая 2024 в 05:01 Размер текста - 17 +

Украинские военные вынуждены отступать под натиском ВС РФ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Скудные укрепления» формирований ВСУ под Харьковом не смогли сдержать российских военных. Об этом пишет газета The New York Times (NYT). «Наступление РФ в Харьковской области было (совершено — прим. URA.RU) с такой скоростью и силой, что скудная линия украинских укреплений ВСУ не смогла сдержать российские войска. Солдатам ВСУ, застигнутым врасплох, пришлось отступить», — отмечается на сайте NYT. По мнению обозревателей, ВС РФ имеют большое преимущество в артиллерийских снарядах и авиации, что помогло без труда преодолеть заслоны из траншей, мин и противотанковых заграждений ВСУ. NYT со ссылкой на источники из числа украинских военных добавляет, укрепления «были возведены небрежно». Российские военные корреспонденты сообщали, что украинские силы бегут со своих позиций, побросав оружие. Ранее под Харьковом был ликвидирован командир 249-го зенитного ракетного дивизиона ВСУ, подполковник Юрия Потрогоша. Он прикрывал небо над областью. Военные РФ пообещали оказать помощь при эвакуации мирных харьковчан в Россию, передает телеканал «360» . В Белгородской области открыли ПВР для жителей освобожденных поселков, указывает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Скудные укрепления» формирований ВСУ под Харьковом не смогли сдержать российских военных. Об этом пишет газета The New York Times (NYT). «Наступление РФ в Харьковской области было (совершено — прим. URA.RU) с такой скоростью и силой, что скудная линия украинских укреплений ВСУ не смогла сдержать российские войска. Солдатам ВСУ, застигнутым врасплох, пришлось отступить», — отмечается на сайте NYT. По мнению обозревателей, ВС РФ имеют большое преимущество в артиллерийских снарядах и авиации, что помогло без труда преодолеть заслоны из траншей, мин и противотанковых заграждений ВСУ. NYT со ссылкой на источники из числа украинских военных добавляет, укрепления «были возведены небрежно». Российские военные корреспонденты сообщали, что украинские силы бегут со своих позиций, побросав оружие. Ранее под Харьковом был ликвидирован командир 249-го зенитного ракетного дивизиона ВСУ, подполковник Юрия Потрогоша. Он прикрывал небо над областью. Военные РФ пообещали оказать помощь при эвакуации мирных харьковчан в Россию, передает телеканал «360». В Белгородской области открыли ПВР для жителей освобожденных поселков, указывает RT.