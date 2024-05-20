Mehr: на месте крушения вертолета Раиси признаков жизни нет

При крушении вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси погибли все пассажиры. Об этом сообщает глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд. Он подчеркнул, что спасатели не нашли признаков жизни на месте падения. Его слова передает Mehr.
"Никаких признаков жизни после крушения вертолета президента Раиси", - подчеркнул Пир Хосейн Коливанд. Его слова передает иранское агентство Mehr. Также об этом сообщает англоязычный телеканал Press TV, спонсируемый за счет Ирана.
Вертолет потерпел крушение днем 19 мая на территории Азербайджана. Поиски обломков вертолета начались сразу же, однако источник тепла, сигнализирующий о местоположении вертолета, был обнаружен только ближе к утру. Россия также участвует в спасательной операции, передает MK.RU.
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