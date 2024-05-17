Ольга Бузова выступила перед пермяками
Певица Ольга Бузова выступила на татарском юбилее в Перми. В это время на ней был надет традиционный мусульманский головной убор.
«В среду, 15 мая, Ольга Бузова выступила в Перми на татарском юбилее. Во время концерта на ней был надет калфак – традиционный татарский головной убор», — сообщает telegram-канал «Пермь Активная».
О том, что Бузова посетит Пермь было известно еще 13 мая, но причина ее визита тогда не раскрывалась. Ранее певица уже выступала в Перми. Тогда она пела на дне рождения депутата гордумы Владимира Плотникова.
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