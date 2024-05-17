Бузова выступила в Перми на татарском юбилее

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Ольга Бузова выступила перед пермяками
Ольга Бузова выступила перед пермяками Фото:

Певица Ольга Бузова выступила на татарском юбилее в Перми. В это время на ней был надет традиционный мусульманский головной убор.

«В среду, 15 мая, Ольга Бузова выступила в Перми на татарском юбилее. Во время концерта на ней был надет калфак – традиционный татарский головной убор», — сообщает telegram-канал «Пермь Активная».

О том, что Бузова посетит Пермь было известно еще 13 мая, но причина ее визита тогда не раскрывалась. Ранее певица уже выступала в Перми. Тогда она пела на дне рождения депутата гордумы Владимира Плотникова.

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Певица Ольга Бузова выступила на татарском юбилее в Перми. В это время на ней был надет традиционный мусульманский головной убор. «В среду, 15 мая, Ольга Бузова выступила в Перми на татарском юбилее. Во время концерта на ней был надет калфак – традиционный татарский головной убор», — сообщает telegram-канал «Пермь Активная». О том, что Бузова посетит Пермь было известно еще 13 мая, но причина ее визита тогда не раскрывалась. Ранее певица уже выступала в Перми. Тогда она пела на дне рождения депутата гордумы Владимира Плотникова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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