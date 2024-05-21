Путин: погибший при крушении вертолета президент Раиси был надежным партнером

21 мая 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Раиси (на фото) был надежным партнером, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Погибший при крушении вертолета президент Ирана Эбрахима Раиси был надежным партнером. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Гибель президента Раиси — большая потеря, прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа. И вот прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией. Действительно, это был очень надежный партнер», — заявил Владимир Путин в эфире телеканал «Россия 24». Глава РФ добавил, что с Раиси было приятно работать. Путин отметил, что ранее все договоренности между Россией и Ираном соблюдались. «Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе», — уточнил Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибший при крушении вертолета президент Ирана Эбрахима Раиси был надежным партнером. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Гибель президента Раиси — большая потеря, прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа. И вот прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией. Действительно, это был очень надежный партнер», — заявил Владимир Путин в эфире телеканал «Россия 24». Глава РФ добавил, что с Раиси было приятно работать. Путин отметил, что ранее все договоренности между Россией и Ираном соблюдались. «Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе», — уточнил Путин.