Путин: погибший при крушении вертолета президент Раиси был надежным партнером

Погибший при крушении вертолета президент Ирана Эбрахима Раиси был надежным партнером. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Гибель президента Раиси — большая потеря, прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа. И вот прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией. Действительно, это был очень надежный партнер», — заявил Владимир Путин в эфире телеканал «Россия 24».
Глава РФ добавил, что с Раиси было приятно работать. Путин отметил, что ранее все договоренности между Россией и Ираном соблюдались. «Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе», — уточнил Путин.
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