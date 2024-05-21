21 мая 2024

Путин: погибший при крушении вертолета президент Раиси был надежным партнером

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, раиси ибрахим
Раиси (на фото) был надежным партнером, заявил Путин Фото:

Погибший при крушении вертолета президент Ирана Эбрахима Раиси был надежным партнером. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Гибель президента Раиси — большая потеря, прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа. И вот прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией. Действительно, это был очень надежный партнер», — заявил Владимир Путин в эфире телеканал «Россия 24».

Глава РФ добавил, что с Раиси было приятно работать. Путин отметил, что ранее все договоренности между Россией и Ираном соблюдались. «Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе», — уточнил Путин.

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Погибший при крушении вертолета президент Ирана Эбрахима Раиси был надежным партнером. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Гибель президента Раиси — большая потеря, прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа. И вот прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией. Действительно, это был очень надежный партнер», — заявил Владимир Путин в эфире телеканал «Россия 24». Глава РФ добавил, что с Раиси было приятно работать. Путин отметил, что ранее все договоренности между Россией и Ираном соблюдались. «Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе», — уточнил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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