Пропавший среди лесов и болот свердловчанин найден мертвым

Пропавший в деревне Новый Завод под Каменском-Уральским (Свердловская область) 55-летний Валерий Калугин найден мертвым, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». Поиски пропавшего проходили на территории лесов и глубоких болот.
«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится на сайте отряда. Причина смерти мужчины не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Калугин пропал 24 апреля. В этот день он возвращался из леса и заблудился — ему удалось дозвониться до диспетчерской службы, после чего телефон оказался недоступен. Поиски проходили совместно со службами МЧС и полицией. Мужчину в болотистой и лесной местности искали 200 волонтеров. К поиску были привлечены беспилотники и кинологические расчеты.
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