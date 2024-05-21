21 мая 2024

Пропавший среди лесов и болот свердловчанин найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры сообщали, что мужчина заблудился по дороге домой
Волонтеры сообщали, что мужчина заблудился по дороге домой Фото:

Пропавший в деревне Новый Завод под Каменском-Уральским (Свердловская область) 55-летний Валерий Калугин найден мертвым, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». Поиски пропавшего проходили на территории лесов и глубоких болот.

«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится на сайте отряда. Причина смерти мужчины не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Калугин пропал 24 апреля. В этот день он возвращался из леса и заблудился — ему удалось дозвониться до диспетчерской службы, после чего телефон оказался недоступен. Поиски проходили совместно со службами МЧС и полицией. Мужчину в болотистой и лесной местности искали 200 волонтеров. К поиску были привлечены беспилотники и кинологические расчеты.

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Пропавший в деревне Новый Завод под Каменском-Уральским (Свердловская область) 55-летний Валерий Калугин найден мертвым, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». Поиски пропавшего проходили на территории лесов и глубоких болот. «Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится на сайте отряда. Причина смерти мужчины не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Калугин пропал 24 апреля. В этот день он возвращался из леса и заблудился — ему удалось дозвониться до диспетчерской службы, после чего телефон оказался недоступен. Поиски проходили совместно со службами МЧС и полицией. Мужчину в болотистой и лесной местности искали 200 волонтеров. К поиску были привлечены беспилотники и кинологические расчеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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