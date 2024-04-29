Сотни волонтеров, утопая в болотах, ищут заблудившегося в лесу свердловчанина

29 апреля 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

К поиску привлечены кинологические расчеты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вот уже пять дней возле Каменска-Уральского (Свердловская область) разыскивают 55-летнего Валерия Калугина, который пропал 24 апреля, возвращаясь из леса. На его поиски вышли 200 волонтеров, они прочесывают, болотистую местность, и проваливаются в воду по колено. Подробности поисковой операции рассказывают в отряде «ЛизаАлерт». «Для нас это первый массовый лесной поиск в нынешнем сезоне. В нем приняло участие почти 200 человек. Поиск проходит в плотном взаимодействии со службами МЧС и полицией. Спасибо всем неравнодушным местным жителям, кто оставил свои дела и каждый день выходит на поиски Валерия Калугина. В районе поиска сложный рельеф — болотистая местность, люди проваливались по колено в воду едва ли не с первых шагов, но никто не сдавался, все выполняли поставленные задачи», — сообщает координатор поиска в telegram-канале поискового отряда. За пять дней волонтеры прошли более 300 километров, по согласованию с спецслужбами к поиску подключили беспилотники. Поиски продолжаются, волонтеры ждут в свои ряды всех неравнодушных. Валерий Калугин 24 апреля возвращался из леса и заблудился, ему удалось дозвониться в ЕДДС, после телефон стал недоступен. Приметы Калугина: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, короткие волосы. Был одет в темную ветровку, брюки и кепку. О местоположении мужчины можно сообщить по номерам: 8 904 544 72 24 (Людмила), 8 953 606 98 87 (Ольга). Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вот уже пять дней возле Каменска-Уральского (Свердловская область) разыскивают 55-летнего Валерия Калугина, который пропал 24 апреля, возвращаясь из леса. На его поиски вышли 200 волонтеров, они прочесывают, болотистую местность, и проваливаются в воду по колено. Подробности поисковой операции рассказывают в отряде «ЛизаАлерт». «Для нас это первый массовый лесной поиск в нынешнем сезоне. В нем приняло участие почти 200 человек. Поиск проходит в плотном взаимодействии со службами МЧС и полицией. Спасибо всем неравнодушным местным жителям, кто оставил свои дела и каждый день выходит на поиски Валерия Калугина. В районе поиска сложный рельеф — болотистая местность, люди проваливались по колено в воду едва ли не с первых шагов, но никто не сдавался, все выполняли поставленные задачи», — сообщает координатор поиска в telegram-канале поискового отряда. За пять дней волонтеры прошли более 300 километров, по согласованию с спецслужбами к поиску подключили беспилотники. Поиски продолжаются, волонтеры ждут в свои ряды всех неравнодушных. Валерий Калугин 24 апреля возвращался из леса и заблудился, ему удалось дозвониться в ЕДДС, после телефон стал недоступен. Приметы Калугина: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, короткие волосы. Был одет в темную ветровку, брюки и кепку. О местоположении мужчины можно сообщить по номерам: 8 904 544 72 24 (Людмила), 8 953 606 98 87 (Ольга).