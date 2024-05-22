Жители Магнитогорска потребовали благоустроить общественный туалет. Фото

22 мая 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Жители Магнитогорска требуют установить приличный общественный туалет (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, потребовали благоустроить общественный туалет. Фото объекта поделился с URA.RU местный житель Сергей Ф. «Общественный туалет находится в центральном парке города, где гуляют дети. Здесь заявлены множество праздничных мероприятий, которые приурочены к грядущему 95-летнему юбилею города. Сам объект находится в ужасном состоянии, нужны меры, чтобы он преобразился», — прокомментировал URA.RU Сергей. В соцсетях местные жители назвали туалет «капитальным строением для скота с поилкой и четырьмя кормушками». Судя по фотографиям, на объекте не проводится регулярная уборка. По словам магнитогорцев, внутрь зайти невозможно из-за антисанитарии и неприятного запаха. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Магнитогорска. Ответ будет опубликован после его получения. В помещении антисанитария Паблик «Черное Белое Магнитогорск», vk.com Фото: Объекту требуется ремонт и достойное обслуживание Паблик «Черное Белое Магнитогорск», vk.com Фото: Капитальное здание снаружи выглядит прилично, но внутрь местные жители заглядывать боятся Паблик «Черное Белое Магнитогорск», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, потребовали благоустроить общественный туалет. Фото объекта поделился с URA.RU местный житель Сергей Ф. «Общественный туалет находится в центральном парке города, где гуляют дети. Здесь заявлены множество праздничных мероприятий, которые приурочены к грядущему 95-летнему юбилею города. Сам объект находится в ужасном состоянии, нужны меры, чтобы он преобразился», — прокомментировал URA.RU Сергей. В соцсетях местные жители назвали туалет «капитальным строением для скота с поилкой и четырьмя кормушками». Судя по фотографиям, на объекте не проводится регулярная уборка. По словам магнитогорцев, внутрь зайти невозможно из-за антисанитарии и неприятного запаха. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Магнитогорска. Ответ будет опубликован после его получения.