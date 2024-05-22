Жители Магнитогорска потребовали благоустроить общественный туалет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Туалеты. Горсад. Курган , горсад, туалет
Жители Магнитогорска требуют установить приличный общественный туалет (фото из архива) Фото:

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, потребовали благоустроить общественный туалет. Фото объекта поделился с URA.RU местный житель Сергей Ф.

«Общественный туалет находится в центральном парке города, где гуляют дети. Здесь заявлены множество праздничных мероприятий, которые приурочены к грядущему 95-летнему юбилею города. Сам объект находится в ужасном состоянии, нужны меры, чтобы он преобразился», — прокомментировал URA.RU Сергей.

В соцсетях местные жители назвали туалет «капитальным строением для скота с поилкой и четырьмя кормушками». Судя по фотографиям, на объекте не проводится регулярная уборка. По словам магнитогорцев, внутрь зайти невозможно из-за антисанитарии и неприятного запаха.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Магнитогорска. Ответ будет опубликован после его получения.

В помещении антисанитария
В помещении антисанитария
Фото:
Объекту требуется ремонт и достойное обслуживание
Объекту требуется ремонт и достойное обслуживание
Фото:
Капитальное здание снаружи выглядит прилично, но внутрь местные жители заглядывать боятся
Капитальное здание снаружи выглядит прилично, но внутрь местные жители заглядывать боятся
Фото:

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Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, потребовали благоустроить общественный туалет. Фото объекта поделился с URA.RU местный житель Сергей Ф. «Общественный туалет находится в центральном парке города, где гуляют дети. Здесь заявлены множество праздничных мероприятий, которые приурочены к грядущему 95-летнему юбилею города. Сам объект находится в ужасном состоянии, нужны меры, чтобы он преобразился», — прокомментировал URA.RU Сергей. В соцсетях местные жители назвали туалет «капитальным строением для скота с поилкой и четырьмя кормушками». Судя по фотографиям, на объекте не проводится регулярная уборка. По словам магнитогорцев, внутрь зайти невозможно из-за антисанитарии и неприятного запаха. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Магнитогорска. Ответ будет опубликован после его получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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