Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, потребовали благоустроить общественный туалет. Фото объекта поделился с URA.RU местный житель Сергей Ф.
«Общественный туалет находится в центральном парке города, где гуляют дети. Здесь заявлены множество праздничных мероприятий, которые приурочены к грядущему 95-летнему юбилею города. Сам объект находится в ужасном состоянии, нужны меры, чтобы он преобразился», — прокомментировал URA.RU Сергей.
В соцсетях местные жители назвали туалет «капитальным строением для скота с поилкой и четырьмя кормушками». Судя по фотографиям, на объекте не проводится регулярная уборка. По словам магнитогорцев, внутрь зайти невозможно из-за антисанитарии и неприятного запаха.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Магнитогорска. Ответ будет опубликован после его получения.
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Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, потребовали благоустроить общественный туалет. Фото объекта поделился с URA.RU местный житель Сергей Ф. «Общественный туалет находится в центральном парке города, где гуляют дети. Здесь заявлены множество праздничных мероприятий, которые приурочены к грядущему 95-летнему юбилею города. Сам объект находится в ужасном состоянии, нужны меры, чтобы он преобразился», — прокомментировал URA.RU Сергей. В соцсетях местные жители назвали туалет «капитальным строением для скота с поилкой и четырьмя кормушками». Судя по фотографиям, на объекте не проводится регулярная уборка. По словам магнитогорцев, внутрь зайти невозможно из-за антисанитарии и неприятного запаха. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Магнитогорска. Ответ будет опубликован после его получения.