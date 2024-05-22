Прокурор потребовал для челябинской актрисы Искандер 11 лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
Рамиле Искандер грозит 11 лет колонии за сбыт наркотиков Фото:

Актрисе Рамиле Искандер (настоящая фамилия Хисамова), родившейся в селе Кунашак Челябинской области, гособвинитель запросил 11 лет лишения свободы по делу о покушении на сбыт наркотиков. Актрису задержали в сентябре 2023 года, после она находилась в СИЗО.

«Прошу признать Хисамову виновной и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает слова гособвинителя издание «ТАСС». Желаемое наказание было озвучено в ходе прений сторон в Первомайском районном суде Пензы.

В 2021 году Рамиля Искандер была удостоена звания заслуженной артистки России. В 2023 году стало известно о задержании актрисы. В ее доме и автомобиле было найдено около двух килограммов наркотиков. Также ее обвинили в создании магазина для сбыта запрещенных веществ. Несколько раз Искандер продлевали срок содержания в СИЗО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актрисе Рамиле Искандер (настоящая фамилия Хисамова), родившейся в селе Кунашак Челябинской области, гособвинитель запросил 11 лет лишения свободы по делу о покушении на сбыт наркотиков. Актрису задержали в сентябре 2023 года, после она находилась в СИЗО. «Прошу признать Хисамову виновной и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает слова гособвинителя издание «ТАСС». Желаемое наказание было озвучено в ходе прений сторон в Первомайском районном суде Пензы. В 2021 году Рамиля Искандер была удостоена звания заслуженной артистки России. В 2023 году стало известно о задержании актрисы. В ее доме и автомобиле было найдено около двух килограммов наркотиков. Также ее обвинили в создании магазина для сбыта запрещенных веществ. Несколько раз Искандер продлевали срок содержания в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...