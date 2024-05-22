Прокурор потребовал для челябинской актрисы Искандер 11 лет колонии

Актрисе Рамиле Искандер (настоящая фамилия Хисамова), родившейся в селе Кунашак Челябинской области, гособвинитель запросил 11 лет лишения свободы по делу о покушении на сбыт наркотиков. Актрису задержали в сентябре 2023 года, после она находилась в СИЗО.
«Прошу признать Хисамову виновной и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает слова гособвинителя издание «ТАСС». Желаемое наказание было озвучено в ходе прений сторон в Первомайском районном суде Пензы.
В 2021 году Рамиля Искандер была удостоена звания заслуженной артистки России. В 2023 году стало известно о задержании актрисы. В ее доме и автомобиле было найдено около двух килограммов наркотиков. Также ее обвинили в создании магазина для сбыта запрещенных веществ. Несколько раз Искандер продлевали срок содержания в СИЗО.
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