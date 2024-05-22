Прокурор потребовал для челябинской актрисы Искандер 11 лет колонии

22 мая 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Рамиле Искандер грозит 11 лет колонии за сбыт наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Актрисе Рамиле Искандер (настоящая фамилия Хисамова), родившейся в селе Кунашак Челябинской области, гособвинитель запросил 11 лет лишения свободы по делу о покушении на сбыт наркотиков. Актрису задержали в сентябре 2023 года, после она находилась в СИЗО. «Прошу признать Хисамову виновной и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает слова гособвинителя издание «ТАСС». Желаемое наказание было озвучено в ходе прений сторон в Первомайском районном суде Пензы. В 2021 году Рамиля Искандер была удостоена звания заслуженной артистки России. В 2023 году стало известно о задержании актрисы. В ее доме и автомобиле было найдено около двух килограммов наркотиков. Также ее обвинили в создании магазина для сбыта запрещенных веществ. Несколько раз Искандер продлевали срок содержания в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актрисе Рамиле Искандер (настоящая фамилия Хисамова), родившейся в селе Кунашак Челябинской области, гособвинитель запросил 11 лет лишения свободы по делу о покушении на сбыт наркотиков. Актрису задержали в сентябре 2023 года, после она находилась в СИЗО. «Прошу признать Хисамову виновной и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает слова гособвинителя издание «ТАСС». Желаемое наказание было озвучено в ходе прений сторон в Первомайском районном суде Пензы. В 2021 году Рамиля Искандер была удостоена звания заслуженной артистки России. В 2023 году стало известно о задержании актрисы. В ее доме и автомобиле было найдено около двух килограммов наркотиков. Также ее обвинили в создании магазина для сбыта запрещенных веществ. Несколько раз Искандер продлевали срок содержания в СИЗО.