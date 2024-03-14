Челябинскую актрису Искандер оставили под стражей по делу о наркотиках

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Актрису Рамилю Искандер оставили в СИЗО до следующего заседания суда Фото:

Актрисе Рамиле Искандер (настоящая фамилия Хисамова), родившейся в селе Кунашак (Челябинская область), продлили пребывание в СИЗО по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда Пензы.

«Хисамовой, обвиняемой по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ, а также по ч.3 ст. 30 п.„а“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ („Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств“), продлен срок содержания в СИЗО. Она остается под стражей до проведения следующего заседания 27 марта», — сообщается на сайте суда.

В 2021 году актриса была удостоена звания заслуженной артистки России. О задержании Искандер стало известно в середине сентября 2023 года. С тех пор она находится в СИЗО.

Ранее стали известны подробности о деле Хисамовой. В нем фигурируют еще два жителя Пензенской области. С одним актриса договорилась о создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотиков.

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Актрисе Рамиле Искандер (настоящая фамилия Хисамова), родившейся в селе Кунашак (Челябинская область), продлили пребывание в СИЗО по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда Пензы. «Хисамовой, обвиняемой по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ, а также по ч.3 ст. 30 п.„а“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ („Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств“), продлен срок содержания в СИЗО. Она остается под стражей до проведения следующего заседания 27 марта», — сообщается на сайте суда. В 2021 году актриса была удостоена звания заслуженной артистки России. О задержании Искандер стало известно в середине сентября 2023 года. С тех пор она находится в СИЗО. Ранее стали известны подробности о деле Хисамовой. В нем фигурируют еще два жителя Пензенской области. С одним актриса договорилась о создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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