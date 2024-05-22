22 мая 2024

В городе ХМАО закроют единственное отделение Сбера

В Пыть-Яхе закроют на ремонт единственное отделение Сбербанка
© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение банка закроют ради реконструкции
Отделение банка закроют ради реконструкции Фото:

В Пыть-Яхе временно закроют единственный офис Сбербанка. Отделение приостановит работу на время реконструкции.

«Югорское отделение № 5940 ПАО „Сбербанк“ приносит извинения за доставленные неудобства и уведомляет вас о временном приостановлении офиса (реконструкция офиса)», — говорится на сайте администрации Пыть-Яха. Отделение должны закрыть 24 мая, а открыть — 9 августа.

Это отделение Сбера является единственным в городе. Ближайшие офисы находятся лишь в Нефтеюганске. Представители банка пообещали агентству прокомментировать ситуацию позже.

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В Пыть-Яхе временно закроют единственный офис Сбербанка. Отделение приостановит работу на время реконструкции. «Югорское отделение № 5940 ПАО „Сбербанк“ приносит извинения за доставленные неудобства и уведомляет вас о временном приостановлении офиса (реконструкция офиса)», — говорится на сайте администрации Пыть-Яха. Отделение должны закрыть 24 мая, а открыть — 9 августа. Это отделение Сбера является единственным в городе. Ближайшие офисы находятся лишь в Нефтеюганске. Представители банка пообещали агентству прокомментировать ситуацию позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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