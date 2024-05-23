МЧС назвало причину пожара в пермском поселке, в котором погибли мать и дети

Пожар тушили 25 человек (архивное фото)
Пожар в поселке Ныроб Чердынского округа (Пермский край), в котором погибли мать и двое малышей, произошел из-за подожженного детьми одеяла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Пермском крае дети подожгли одеяло зажигалкой, а родители были за дверью. Малыши погибли молча, а мать, пытаясь их спасти, отравилась дымом», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Пожар в поселке произошел 19 мая. Огонь тушили 25 человек и 10 единиц техники. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», а прокуратура организовала проверку.
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