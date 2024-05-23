23 мая 2024

МЧС назвало причину пожара в пермском поселке, в котором погибли мать и дети

МЧС: пожар в поселке Ныроб произошел из-за подожженного детьми одеяла
© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Пожар тушили 25 человек (архивное фото) Фото:

Пожар в поселке Ныроб Чердынского округа (Пермский край), в котором погибли мать и двое малышей, произошел из-за подожженного детьми одеяла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Пермском крае дети подожгли одеяло зажигалкой, а родители были за дверью. Малыши погибли молча, а мать, пытаясь их спасти, отравилась дымом», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пожар в поселке произошел 19 мая. Огонь тушили 25 человек и 10 единиц техники. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», а прокуратура организовала проверку.

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Пожар в поселке Ныроб Чердынского округа (Пермский край), в котором погибли мать и двое малышей, произошел из-за подожженного детьми одеяла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В Пермском крае дети подожгли одеяло зажигалкой, а родители были за дверью. Малыши погибли молча, а мать, пытаясь их спасти, отравилась дымом», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар в поселке произошел 19 мая. Огонь тушили 25 человек и 10 единиц техники. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», а прокуратура организовала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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