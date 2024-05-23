МЧС назвало причину пожара в пермском поселке, в котором погибли мать и дети

МЧС: пожар в поселке Ныроб произошел из-за подожженного детьми одеяла

24 мая 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

Пожар тушили 25 человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожар в поселке Ныроб Чердынского округа (Пермский край), в котором погибли мать и двое малышей, произошел из-за подожженного детьми одеяла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В Пермском крае дети подожгли одеяло зажигалкой, а родители были за дверью. Малыши погибли молча, а мать, пытаясь их спасти, отравилась дымом», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар в поселке произошел 19 мая. Огонь тушили 25 человек и 10 единиц техники. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», а прокуратура организовала проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар в поселке Ныроб Чердынского округа (Пермский край), в котором погибли мать и двое малышей, произошел из-за подожженного детьми одеяла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В Пермском крае дети подожгли одеяло зажигалкой, а родители были за дверью. Малыши погибли молча, а мать, пытаясь их спасти, отравилась дымом», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар в поселке произошел 19 мая. Огонь тушили 25 человек и 10 единиц техники. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», а прокуратура организовала проверку.