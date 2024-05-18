18 мая 2024
17 мая 2024

В Пермском крае мать с детьми погибли на пожаре

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Пожар на заводе "Полимер пласт". Тюмень, мчс, скорая помошь
При пожаре в поселке Ныроб погибли мать и маленькие дети (архивное фото) Фото:

В поселке Ныроб Чердынского округа (Пермский край) 19 мая в пожаре погибли мать и двое малышей. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«В поселке Ныроб на улице Лесной мать и ее малыши двух и трех лет погибли в огне. Пожар тушили 25 человек и 10 единиц техники», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Муж пытался попасть в горящую детскую комнату, но не смог и вызвал пожарных. А мать, когда искала в дыму малышей — надышалась и потеряла сознание, отметили представители МЧС. Причины трагедии устанавливаются.

В пермском поселке погибли мать и малыши при пожаре в квартире
В пермском поселке погибли мать и малыши при пожаре в квартире
Фото:

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В поселке Ныроб Чердынского округа (Пермский край) 19 мая в пожаре погибли мать и двое малышей. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В поселке Ныроб на улице Лесной мать и ее малыши двух и трех лет погибли в огне. Пожар тушили 25 человек и 10 единиц техники», — говорится в сообщении представителей ведомства. Муж пытался попасть в горящую детскую комнату, но не смог и вызвал пожарных. А мать, когда искала в дыму малышей — надышалась и потеряла сознание, отметили представители МЧС. Причины трагедии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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