В Пермском крае мать с детьми погибли на пожаре

При пожаре в поселке Ныроб погибли мать и маленькие дети (архивное фото)
В поселке Ныроб Чердынского округа (Пермский край) 19 мая в пожаре погибли мать и двое малышей. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.
«В поселке Ныроб на улице Лесной мать и ее малыши двух и трех лет погибли в огне. Пожар тушили 25 человек и 10 единиц техники», — говорится в сообщении представителей ведомства.
Муж пытался попасть в горящую детскую комнату, но не смог и вызвал пожарных. А мать, когда искала в дыму малышей — надышалась и потеряла сознание, отметили представители МЧС. Причины трагедии устанавливаются.
В пермском поселке погибли мать и малыши при пожаре в квартире
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