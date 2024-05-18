СК завел уголовное дело из-за гибели пермячки с детьми на пожаре в поселке Ныроб

Чердынский следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю завел уголовное дело по факту гибели на пожаре в поселке Ныроб матери вместе с двумя малолетними детьми. Трагедия произошла 19 мая. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале.
«Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Погибли при пожаре мать и дети двух и трех лет в поселке Ныроб Чердынского округа 19 мая», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета в регионе.
Ранее сообщалось, что в поселке Ныроб на улице Лесной мать и ее малыши двух и трех лет погибли в огне. Пожар тушили 25 человек и 10 единиц техники. Муж пытался попасть в горящую детскую комнату, но не смог и вызвал пожарных. А мать, когда искала в дыму малышей — надышалась и потеряла сознание, отметили представители МЧС.
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Чердынский следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю завел уголовное дело по факту гибели на пожаре в поселке Ныроб матери вместе с двумя малолетними детьми. Трагедия произошла 19 мая. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале. «Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Погибли при пожаре мать и дети двух и трех лет в поселке Ныроб Чердынского округа 19 мая», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета в регионе. Ранее сообщалось, что в поселке Ныроб на улице Лесной мать и ее малыши двух и трех лет погибли в огне. Пожар тушили 25 человек и 10 единиц техники. Муж пытался попасть в горящую детскую комнату, но не смог и вызвал пожарных. А мать, когда искала в дыму малышей — надышалась и потеряла сознание, отметили представители МЧС.