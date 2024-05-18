18 мая 2024
17 мая 2024

СК завел уголовное дело из-за гибели пермячки с детьми на пожаре в поселке Ныроб

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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, пожарище, ск рф, следственный комитет россии, место происшествия, место пожара
Следователи устанавливают причины гибели матери и детей при пожаре в поселке Ныроб (архивное фото) Фото:

Чердынский следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю завел уголовное дело по факту гибели на пожаре в поселке Ныроб матери вместе с двумя малолетними детьми. Трагедия произошла 19 мая. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале.

«Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Погибли при пожаре мать и дети двух и трех лет в поселке Ныроб Чердынского округа 19 мая», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета в регионе.

Ранее сообщалось, что в поселке Ныроб на улице Лесной мать и ее малыши двух и трех лет погибли в огне. Пожар тушили 25 человек и 10 единиц техники. Муж пытался попасть в горящую детскую комнату, но не смог и вызвал пожарных. А мать, когда искала в дыму малышей — надышалась и потеряла сознание, отметили представители МЧС.

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Чердынский следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю завел уголовное дело по факту гибели на пожаре в поселке Ныроб матери вместе с двумя малолетними детьми. Трагедия произошла 19 мая. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале. «Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Погибли при пожаре мать и дети двух и трех лет в поселке Ныроб Чердынского округа 19 мая», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета в регионе. Ранее сообщалось, что в поселке Ныроб на улице Лесной мать и ее малыши двух и трех лет погибли в огне. Пожар тушили 25 человек и 10 единиц техники. Муж пытался попасть в горящую детскую комнату, но не смог и вызвал пожарных. А мать, когда искала в дыму малышей — надышалась и потеряла сознание, отметили представители МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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