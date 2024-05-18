18 мая 2024
17 мая 2024

Прокуратура проверяет из-за чего начался пожар в Ныробе, в котором погибли мать с детьми

Прокуратура проводит проверку после гибели матери с детьми в пожаре в Ныробе
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ищет причины трагедии в поселке Ныроб Фото:

Прокуратура Чердынского района ведет проверку по факту гибели на пожаре матери и двух малолетних детей 19 мая в поселке Ныроб (Пермский край). Об этом представители надзорного ведомства сообщили в своем telegram-канале.

«Прокуратура Чердынского района организовала проверку в связи с гибелью на пожаре 19 мая в многоквартирном доме в поселке Ныроб двух малолетних детей и женщины. В ходе проверки будет дана оценка мерам профилактики, а также жилищным условиям семьи», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.

Ранее Чердынский следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю завел уголовное дело по факту гибели на пожаре в поселке Ныроб матери вместе с двумя малолетними детьми. Пожар тушили 25 человек и 10 единиц техники. Муж пытался попасть в горящую детскую комнату, но не смог и вызвал пожарных. А мать, когда искала в дыму малышей — надышалась и потеряла сознание, отметили представители МЧС.

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Прокуратура Чердынского района ведет проверку по факту гибели на пожаре матери и двух малолетних детей 19 мая в поселке Ныроб (Пермский край). Об этом представители надзорного ведомства сообщили в своем telegram-канале. «Прокуратура Чердынского района организовала проверку в связи с гибелью на пожаре 19 мая в многоквартирном доме в поселке Ныроб двух малолетних детей и женщины. В ходе проверки будет дана оценка мерам профилактики, а также жилищным условиям семьи», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Ранее Чердынский следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю завел уголовное дело по факту гибели на пожаре в поселке Ныроб матери вместе с двумя малолетними детьми. Пожар тушили 25 человек и 10 единиц техники. Муж пытался попасть в горящую детскую комнату, но не смог и вызвал пожарных. А мать, когда искала в дыму малышей — надышалась и потеряла сознание, отметили представители МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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