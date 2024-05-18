Прокуратура проверяет из-за чего начался пожар в Ныробе, в котором погибли мать с детьми

Прокуратура проводит проверку после гибели матери с детьми в пожаре в Ныробе

19 мая 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Прокуратура ищет причины трагедии в поселке Ныроб Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Чердынского района ведет проверку по факту гибели на пожаре матери и двух малолетних детей 19 мая в поселке Ныроб (Пермский край). Об этом представители надзорного ведомства сообщили в своем telegram-канале. «Прокуратура Чердынского района организовала проверку в связи с гибелью на пожаре 19 мая в многоквартирном доме в поселке Ныроб двух малолетних детей и женщины. В ходе проверки будет дана оценка мерам профилактики, а также жилищным условиям семьи», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Ранее Чердынский следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю завел уголовное дело по факту гибели на пожаре в поселке Ныроб матери вместе с двумя малолетними детьми. Пожар тушили 25 человек и 10 единиц техники. Муж пытался попасть в горящую детскую комнату, но не смог и вызвал пожарных. А мать, когда искала в дыму малышей — надышалась и потеряла сознание, отметили представители МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Чердынского района ведет проверку по факту гибели на пожаре матери и двух малолетних детей 19 мая в поселке Ныроб (Пермский край). Об этом представители надзорного ведомства сообщили в своем telegram-канале. «Прокуратура Чердынского района организовала проверку в связи с гибелью на пожаре 19 мая в многоквартирном доме в поселке Ныроб двух малолетних детей и женщины. В ходе проверки будет дана оценка мерам профилактики, а также жилищным условиям семьи», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Ранее Чердынский следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю завел уголовное дело по факту гибели на пожаре в поселке Ныроб матери вместе с двумя малолетними детьми. Пожар тушили 25 человек и 10 единиц техники. Муж пытался попасть в горящую детскую комнату, но не смог и вызвал пожарных. А мать, когда искала в дыму малышей — надышалась и потеряла сознание, отметили представители МЧС.