Путин встретился с Патриархом Кириллом перед вылетом в Минск

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Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства Фото:

Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Российский лидер поздравил священнослужителя с Днем тезоименитства перед своим вылетом в Минск.

"Накануне перед вылетом в Минск Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства", - сообщается на официальном сайте Кремля. Путин вылетел в Минск этой ночью. Встреча прошла в Патриарших палатах в Кремле.

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Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Российский лидер поздравил священнослужителя с Днем тезоименитства перед своим вылетом в Минск. "Накануне перед вылетом в Минск Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства", - сообщается на официальном сайте Кремля. Путин вылетел в Минск этой ночью. Встреча прошла в Патриарших палатах в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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