Путин встретился с Патриархом Кириллом перед вылетом в Минск

Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Российский лидер поздравил священнослужителя с Днем тезоименитства перед своим вылетом в Минск.
"Накануне перед вылетом в Минск Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства", - сообщается на официальном сайте Кремля. Путин вылетел в Минск этой ночью. Встреча прошла в Патриарших палатах в Кремле.
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