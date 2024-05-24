Глава Минобороны РФ Белоусов прибыл в Минск

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов проведет переговоры с министром обороны Беларуси Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск. Об этом сообщили в военном ведомстве Белоруссии.

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск», — написал начальник департамента международного военного сотрудничества МО Белоруссии Валерий Ревенко в соцсети Х. Он отметил, что у российского министра запланирована встреча с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным.

Ранее в Минск для переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко прибыл президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что главы государств проведут переговоры по ядерным учениям, а также обсудят украинский конфликт.

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Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск. Об этом сообщили в военном ведомстве Белоруссии. «Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск», — написал начальник департамента международного военного сотрудничества МО Белоруссии Валерий Ревенко в соцсети Х. Он отметил, что у российского министра запланирована встреча с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным. Ранее в Минск для переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко прибыл президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что главы государств проведут переговоры по ядерным учениям, а также обсудят украинский конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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