Глава Минобороны РФ Белоусов прибыл в Минск

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск. Об этом сообщили в военном ведомстве Белоруссии.
«Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск», — написал начальник департамента международного военного сотрудничества МО Белоруссии Валерий Ревенко в соцсети Х. Он отметил, что у российского министра запланирована встреча с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным.
Ранее в Минск для переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко прибыл президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что главы государств проведут переговоры по ядерным учениям, а также обсудят украинский конфликт.
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