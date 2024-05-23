23 мая 2024

В Магнитогорске пройдет квест по поиску пропавших людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, полиция, поиск людей, пропавший человек, поиски человека
Гостей мероприятия познакомят с работой полицейских и спасателей Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 25 мая на территории городского курорта «Притяжение» пройдет мероприятие, посвященное Международному дню пропавших детей. Там проведут развлекательную программу с аквагримом и аниматорами, а также состоится квест-игра по поиску людей.

«На территории городского курорта „Притяжение“ 25 мая состоится квест-игра „поиск и спасение человека“ и розыгрыш призов. В программе также заявлены: аквагрим, аниматоры, ростовые куклы», — сообщили в официальной группе курорта «Притяжение» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо развлечений, участники смогут познакомиться с работой полиции и спасателей. Состоится показ пожарного автомобиля, патрульной машины ГИБДД и оборудования поисковых и аварийно-спасательных служб.

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В Магнитогорске Челябинской области 25 мая на территории городского курорта «Притяжение» пройдет мероприятие, посвященное Международному дню пропавших детей. Там проведут развлекательную программу с аквагримом и аниматорами, а также состоится квест-игра по поиску людей. «На территории городского курорта „Притяжение“ 25 мая состоится квест-игра „поиск и спасение человека“ и розыгрыш призов. В программе также заявлены: аквагрим, аниматоры, ростовые куклы», — сообщили в официальной группе курорта «Притяжение» в соцсети «ВКонтакте». Помимо развлечений, участники смогут познакомиться с работой полиции и спасателей. Состоится показ пожарного автомобиля, патрульной машины ГИБДД и оборудования поисковых и аварийно-спасательных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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