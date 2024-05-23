В Магнитогорске пройдет квест по поиску пропавших людей

В Магнитогорске Челябинской области 25 мая на территории городского курорта «Притяжение» пройдет мероприятие, посвященное Международному дню пропавших детей. Там проведут развлекательную программу с аквагримом и аниматорами, а также состоится квест-игра по поиску людей.
«На территории городского курорта „Притяжение“ 25 мая состоится квест-игра „поиск и спасение человека“ и розыгрыш призов. В программе также заявлены: аквагрим, аниматоры, ростовые куклы», — сообщили в официальной группе курорта «Притяжение» в соцсети «ВКонтакте».
Помимо развлечений, участники смогут познакомиться с работой полиции и спасателей. Состоится показ пожарного автомобиля, патрульной машины ГИБДД и оборудования поисковых и аварийно-спасательных служб.
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