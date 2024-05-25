Госинспекция требует убрать вывески с исторического здания в Перми

Госинспекция по охране объектов культурного наследия потребовала через суд убрать несогласованные вывески с исторического здания в Перми на улице Сибирской, 25. Соответствующий иск содержится в картотеке краевого арбитражного суда.
«Инспекция добивается, чтобы компания „Скайс“ убрала несогласованные вывески на здании памятника архитектуры на улице Сибирская, 25. Проект размещения вывески необходимо согласовать», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на исковое заявление.
Историческое здание «Палаты Любимовой» на улице Сибирской было построено в XIX веке. В настоящее время здесь располагаются караоке-бар «Баритон», а также рестораны «Кама & Space Jam» и «Мама Кама».
Ранее власти Перми обнаружили почти три тысячи незаконных вывесок на фасадах домов города. Все они были демонтированы коммунальщиками и самими владельцами.
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Госинспекция по охране объектов культурного наследия потребовала через суд убрать несогласованные вывески с исторического здания в Перми на улице Сибирской, 25. Соответствующий иск содержится в картотеке краевого арбитражного суда. «Инспекция добивается, чтобы компания „Скайс“ убрала несогласованные вывески на здании памятника архитектуры на улице Сибирская, 25. Проект размещения вывески необходимо согласовать», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на исковое заявление. Историческое здание «Палаты Любимовой» на улице Сибирской было построено в XIX веке. В настоящее время здесь располагаются караоке-бар «Баритон», а также рестораны «Кама & Space Jam» и «Мама Кама». Ранее власти Перми обнаружили почти три тысячи незаконных вывесок на фасадах домов города. Все они были демонтированы коммунальщиками и самими владельцами.