Празднование Дня независимости Грузии в Тбилиси и военный парад. Фоторепортаж

Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию
© Служба новостей «URA.RU»
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Ираклий Кобахидзе во время Дня независимости Грузии заявил, что надеется вернуть Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза Фото:

В Тбилиси прошел военный парад по случаю Дня независимости Грузии 26 мая. В отличие от предыдущих лет в нем впервые не приняли участие военные Армии США. В этот день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением о том, что страна планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию, а также в 2030 году стать членом Евросоюза. Самые яркие кадры с места событий — в фоторепортаже URA.RU.

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В Тбилиси прошел военный парад по случаю Дня независимости Грузии 26 мая. В отличие от предыдущих лет в нем впервые не приняли участие военные Армии США. В этот день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением о том, что страна планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию, а также в 2030 году стать членом Евросоюза. Самые яркие кадры с места событий — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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