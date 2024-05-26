Празднование Дня независимости Грузии в Тбилиси и военный парад. Фоторепортаж

Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию

26 мая 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Ираклий Кобахидзе во время Дня независимости Грузии заявил, что надеется вернуть Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза Фото: Irakli Gedenidze/AP/TASS В Тбилиси прошел военный парад по случаю Дня независимости Грузии 26 мая. В отличие от предыдущих лет в нем впервые не приняли участие военные Армии США. В этот день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением о том, что страна планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию, а также в 2030 году стать членом Евросоюза. Самые яркие кадры с места событий — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тбилиси прошел военный парад по случаю Дня независимости Грузии 26 мая. В отличие от предыдущих лет в нем впервые не приняли участие военные Армии США. В этот день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением о том, что страна планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию, а также в 2030 году стать членом Евросоюза. Самые яркие кадры с места событий — в фоторепортаже URA.RU.