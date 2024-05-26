МЧС объявило в ХМАО штормовое предупреждение

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду во вторник 28 мая. Об этом сообщает окружное управление МЧС России.
«Непогода. 28 мая 2024 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в telegram-канале окружного МЧС.
Спасатели советуют укрываться от сильного ветра в подъездах или прочном здании, если непогода застала на улице. Однако нельзя прятаться около стен домов, рекламных щитов, под деревьями, на остановка и около недостроев. «Не подходи к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам. Держись подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев», — добавляют представители МЧС.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО два дня подряд будет идти снег с дождем. Такая погода ожидалась 28 и 29 мая.
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