26 мая 2024

МЧС объявило в ХМАО штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду
В регионе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду во вторник 28 мая. Об этом сообщает окружное управление МЧС России.

«Непогода. 28 мая 2024 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в telegram-канале окружного МЧС.

Спасатели советуют укрываться от сильного ветра в подъездах или прочном здании, если непогода застала на улице. Однако нельзя прятаться около стен домов, рекламных щитов, под деревьями, на остановка и около недостроев. «Не подходи к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам. Держись подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев», — добавляют представители МЧС.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО два дня подряд будет идти снег с дождем. Такая погода ожидалась 28 и 29 мая.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду во вторник 28 мая. Об этом сообщает окружное управление МЧС России. «Непогода. 28 мая 2024 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в telegram-канале окружного МЧС. Спасатели советуют укрываться от сильного ветра в подъездах или прочном здании, если непогода застала на улице. Однако нельзя прятаться около стен домов, рекламных щитов, под деревьями, на остановка и около недостроев. «Не подходи к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам. Держись подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев», — добавляют представители МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО два дня подряд будет идти снег с дождем. Такая погода ожидалась 28 и 29 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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