Зеленского испугало использование Россией корректируемых авиабомб

Корректируемые авиабомбы (КАБ) российской армии являются главной проблемой для Украины, потому что наносят серьезный урон ВСУ. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
«Самая главная проблема, которая сегодня есть, — Россия применяет более трех тысяч КАБов <…> в месяц», — заявил Зеленский. Его слова передает РИА Новости.
Глава Украины также задался вопросом, как бороться в таком случае. По его словам, не существует такого количества средств ПВО, которое смогло бы противодействовать ударам КАБ.
Ранее полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что Украина не знает, как бороться с планирующими бомбами ВС РФ. По его словам, у страны нет средств для отражения атак. Кроме того, полковник отметил массовость этих боеприпасов на фронте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.