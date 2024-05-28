Роспотребнадзор ХМАО нашел тараканов в школах Нижневартовска

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Роспотребнадзор ХМАО нашел тараканов в двух школах Нижневартовска
Роспотребнадзор ХМАО нашел тараканов в двух школах Нижневартовска Фото:

Роспотребнадзор ХМАО проверил три школы Нижневартовска и в двух из них нашел тараканов. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«После публикации информации о тараканах в трех школах города Нижневартовска, Роспотребнадзор Югры взял на себя контроль и провел проверку. Результаты показали наличие живых и павших тараканов в двух из трех школ. Это нарушает санитарные стандарты и требования по профилактике инфекционных болезней», — говорится в сообщении. О каких именно школах идет речь, не уточняется.

Кроме тараканов в двух городских школах также зафиксировали отсутствие мероприятий по дезинсекции в учреждениях. Школам выдали предписание об устранении проблем.

Ранее URA.RU сообщало о просрочке, которую обнаружил Роспотребнадзор в школах Советского района и Югорска. За это руководителей учреждений оштрафовали на 85 тысяч рублей.

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Роспотребнадзор ХМАО проверил три школы Нижневартовска и в двух из них нашел тараканов. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале. «После публикации информации о тараканах в трех школах города Нижневартовска, Роспотребнадзор Югры взял на себя контроль и провел проверку. Результаты показали наличие живых и павших тараканов в двух из трех школ. Это нарушает санитарные стандарты и требования по профилактике инфекционных болезней», — говорится в сообщении. О каких именно школах идет речь, не уточняется. Кроме тараканов в двух городских школах также зафиксировали отсутствие мероприятий по дезинсекции в учреждениях. Школам выдали предписание об устранении проблем. Ранее URA.RU сообщало о просрочке, которую обнаружил Роспотребнадзор в школах Советского района и Югорска. За это руководителей учреждений оштрафовали на 85 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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