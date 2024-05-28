Роспотребнадзор ХМАО нашел тараканов в школах Нижневартовска

Роспотребнадзор ХМАО проверил три школы Нижневартовска и в двух из них нашел тараканов. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале.
«После публикации информации о тараканах в трех школах города Нижневартовска, Роспотребнадзор Югры взял на себя контроль и провел проверку. Результаты показали наличие живых и павших тараканов в двух из трех школ. Это нарушает санитарные стандарты и требования по профилактике инфекционных болезней», — говорится в сообщении. О каких именно школах идет речь, не уточняется.
Кроме тараканов в двух городских школах также зафиксировали отсутствие мероприятий по дезинсекции в учреждениях. Школам выдали предписание об устранении проблем.
Ранее URA.RU сообщало о просрочке, которую обнаружил Роспотребнадзор в школах Советского района и Югорска. За это руководителей учреждений оштрафовали на 85 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!