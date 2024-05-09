Общество Медведев раскрыл значение окончания СВО Медведев: конец СВО станет первым шагом к выстраиванию глобальной архитектуры 09 мая 2024 в 15:19 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев заявил о новом миропорядке после завершения СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Завершение спецоперации на Украине и ее денацификация станет первым шагом к выстраиванию новых международных отношений. Такое заявление сделал запредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Завершение специальной военной операции, денацификация выморочной территории под названием „государство Украина“ — лишь первый, но очень важный шаг на долгом и трудном пути к новой архитектуре международных отношений», — написал Дмитрий Медведев в статье «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI». Материал опубликован на сайте партии «Единая Россия». По его словам, выполнение целей СВО будет способствовать созданию инструментов для обеспечения глобальной безопасности. Также завершение спецоперации станет толчком для развития государств. В своей статье Медведев также заявил об исторической миссии России. По его словам, цель РФ — уничтожение нацизма в мире. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Завершение спецоперации на Украине и ее денацификация станет первым шагом к выстраиванию новых международных отношений. Такое заявление сделал запредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Завершение специальной военной операции, денацификация выморочной территории под названием „государство Украина“ — лишь первый, но очень важный шаг на долгом и трудном пути к новой архитектуре международных отношений», — написал Дмитрий Медведев в статье «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI». Материал опубликован на сайте партии «Единая Россия». По его словам, выполнение целей СВО будет способствовать созданию инструментов для обеспечения глобальной безопасности. Также завершение спецоперации станет толчком для развития государств. В своей статье Медведев также заявил об исторической миссии России. По его словам, цель РФ — уничтожение нацизма в мире. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям