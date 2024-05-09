Медведев раскрыл значение окончания СВО

Медведев: конец СВО станет первым шагом к выстраиванию глобальной архитектуры
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил о новом миропорядке после завершения СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Завершение спецоперации на Украине и ее денацификация станет первым шагом к выстраиванию новых международных отношений. Такое заявление сделал запредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Завершение специальной военной операции, денацификация выморочной территории под названием „государство Украина“ — лишь первый, но очень важный шаг на долгом и трудном пути к новой архитектуре международных отношений», — написал Дмитрий Медведев в статье «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI». Материал опубликован на сайте партии «Единая Россия».

По его словам, выполнение целей СВО будет способствовать созданию инструментов для обеспечения глобальной безопасности. Также завершение спецоперации станет толчком для развития государств.

В своей статье Медведев также заявил об исторической миссии России. По его словам, цель РФ — уничтожение нацизма в мире.

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Завершение спецоперации на Украине и ее денацификация станет первым шагом к выстраиванию новых международных отношений. Такое заявление сделал запредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Завершение специальной военной операции, денацификация выморочной территории под названием „государство Украина“ — лишь первый, но очень важный шаг на долгом и трудном пути к новой архитектуре международных отношений», — написал Дмитрий Медведев в статье «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI». Материал опубликован на сайте партии «Единая Россия». По его словам, выполнение целей СВО будет способствовать созданию инструментов для обеспечения глобальной безопасности. Также завершение спецоперации станет толчком для развития государств. В своей статье Медведев также заявил об исторической миссии России. По его словам, цель РФ — уничтожение нацизма в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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