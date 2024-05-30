В городе ХМАО поменяли график отключения горячей воды из-за холодов

В Лангепасе перенесли отключение горячей воды из-за низких температур воздуха. Об изменениях в графике сообщил мэр города Сергей Горобченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Отключение горячего водоснабжения и хлорирование холодной воды переносится с 3 июня на 10 июня. Оно продлится до 14 июня», — прокомментировал муниципальный жилищный инспектор Сергей Шевелев в видео, опубликованном на странице Горобченко.
Отопление же отключат, когда среднесуточная температура воздуха будет не менее +8 градусов. Еще одно условие — минимальная отметка температуры должна продержаться в течение пяти суток.
Синоптики спрогнозировали холодное лето в ХМАО. Ожидается, что температура воздуха будет на 8-12 градусов ниже нормы.
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