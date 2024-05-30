30 мая 2024

В городе ХМАО поменяли график отключения горячей воды из-за холодов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лянторе отключат горячую воду с 10 июня
В Лянторе отключат горячую воду с 10 июня Фото:

В Лангепасе перенесли отключение горячей воды из-за низких температур воздуха. Об изменениях в графике сообщил мэр города Сергей Горобченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение горячего водоснабжения и хлорирование холодной воды переносится с 3 июня на 10 июня. Оно продлится до 14 июня», — прокомментировал муниципальный жилищный инспектор Сергей Шевелев в видео, опубликованном на странице Горобченко.

Отопление же отключат, когда среднесуточная температура воздуха будет не менее +8 градусов. Еще одно условие — минимальная отметка температуры должна продержаться в течение пяти суток.

Синоптики спрогнозировали холодное лето в ХМАО. Ожидается, что температура воздуха будет на 8-12 градусов ниже нормы.

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В Лангепасе перенесли отключение горячей воды из-за низких температур воздуха. Об изменениях в графике сообщил мэр города Сергей Горобченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Отключение горячего водоснабжения и хлорирование холодной воды переносится с 3 июня на 10 июня. Оно продлится до 14 июня», — прокомментировал муниципальный жилищный инспектор Сергей Шевелев в видео, опубликованном на странице Горобченко. Отопление же отключат, когда среднесуточная температура воздуха будет не менее +8 градусов. Еще одно условие — минимальная отметка температуры должна продержаться в течение пяти суток. Синоптики спрогнозировали холодное лето в ХМАО. Ожидается, что температура воздуха будет на 8-12 градусов ниже нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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