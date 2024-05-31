Группа «Корни» выступила на трехлетии ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге

ТРЦ Veer Mall 1 июня исполнилось три года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге группа на дне рождения ТРЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну, выступила именитая группа «Корни». Торговый центр 1 июня отпраздновал свое трехлетие. Подробнее о том, как прошло мероприятие, — в фоторепортаже URA.RU.

На выступлении «Корни» спели свои главные хиты прошлых лет: «Корни», «Плакала береза», «С днем рождения, Вика» и другие. Помимо этого, артисты исполнили танцевальный вариант композиции из сериала «Кадетство».

Тысячи екатеринбуржцев захотели попасть на концерт именитой группы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На мероприятии были не только взрослые, но и юные фанаты группы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В самом ТЦ был спасительный островок от жары Фото: Рамзик Закарян @ URA.RU