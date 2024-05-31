31 мая 2024

Тысячи екатеринбуржцев собрались у ТЦ Козицына ради звезд «нулевых». Фото

Группа «Корни» выступила на трехлетии ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский парк развлечений «Мегалэнд» в ТРЦ VEER Mall. Екатеринбург, veer mall, веер молл
ТРЦ Veer Mall 1 июня исполнилось три года Фото:

В Екатеринбурге группа на дне рождения ТРЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну, выступила именитая группа «Корни». Торговый центр 1 июня отпраздновал свое трехлетие. Подробнее о том, как прошло мероприятие, — в фоторепортаже URA.RU.

На выступлении «Корни» спели свои главные хиты прошлых лет: «Корни», «Плакала береза», «С днем рождения, Вика» и другие. Помимо этого, артисты исполнили танцевальный вариант композиции из сериала «Кадетство».

Тысячи екатеринбуржцев захотели попасть на концерт именитой группы
Тысячи екатеринбуржцев захотели попасть на концерт именитой группы
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На мероприятии были не только взрослые, но и юные фанаты группы
На мероприятии были не только взрослые, но и юные фанаты группы
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В самом ТЦ был спасительный островок от жары
В самом ТЦ был спасительный островок от жары
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В Екатеринбурге группа на дне рождения ТРЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну, выступила именитая группа «Корни». Торговый центр 1 июня отпраздновал свое трехлетие. Подробнее о том, как прошло мероприятие, — в фоторепортаже URA.RU. На выступлении «Корни» спели свои главные хиты прошлых лет: «Корни», «Плакала береза», «С днем рождения, Вика» и другие. Помимо этого, артисты исполнили танцевальный вариант композиции из сериала «Кадетство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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