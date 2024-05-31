ТРЦ Veer Mall 1 июня исполнилось три года
В Екатеринбурге группа на дне рождения ТРЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну, выступила именитая группа «Корни». Торговый центр 1 июня отпраздновал свое трехлетие. Подробнее о том, как прошло мероприятие, — в фоторепортаже URA.RU.
На выступлении «Корни» спели свои главные хиты прошлых лет: «Корни», «Плакала береза», «С днем рождения, Вика» и другие. Помимо этого, артисты исполнили танцевальный вариант композиции из сериала «Кадетство».
Тысячи екатеринбуржцев захотели попасть на концерт именитой группы
На мероприятии были не только взрослые, но и юные фанаты группы
В самом ТЦ был спасительный островок от жары
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