Пермский краеведческий музей проведет занятия для людей с особенностями здоровья

Инклюзивная арт-резиденция «Мой пермский период» пройдет на площадке Пермского краеведческого музея в Доме Мешкова. Ее участниками станут дети и взрослые с особенностями здоровья.
«Это творческая лаборатория и мастерская для детей и взрослых с инвалидностью и особенностями здоровья. Участники будут создавать скульптуры и арт-объекты из разных природных и этнографических материалов, рисовать, лепить, строгать, клеить и красить, сочинять истории и вспоминать семейные легенды», — рассказали URA.RU в музее.
Занятия в Доме Мешкова пройдут 6-9 июня и 13-15 июня. Результатом арт-резиденции станет выставка, которая откроется на территории Осинского краеведческого музея.
Для Пермского краеведческого музея это не первый инклюзивный проект. Ранее, как рассказывало URA.RU, участники мастерской «Будетляне» сотрудники музея создали тактильную карту исторического центра Перми с памятниками архитектуры.
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