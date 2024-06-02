02 июня 2024
01 июня 2024

Пермякам предлагают оставлять машины на въезде в центр города

В Перми начали работать перехватывающие парковки
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость одного часа парковки составит 20 рублей
Стоимость одного часа парковки составит 20 рублей Фото:

В Перми горожане с 3 июня могут оставить свои автомобили на въезде в центр города и пересесть на общественный транспорт, чтобы добраться до места назначения. Для этого начали работу новые платные перехватывающие и внутризональные парковки. По информации городской администрации, стоимость одного часа парковки транспорта на них составит 20 рублей.

В Перми начали работать четыре перехватывающие муниципальные парковки. Они оборудованы дорожными знаками и информационными щитами, а стоимость составляет 20 рублей в час.

URA.RU писало, что парковки расположены по следующим адресам:

  • в районе остановочного пункта «Разгуляй» по направлению в сторону Цирка;
  • вдоль ул. Уральской от ул. Парковой до ул Разгуляйская 3-я;
  • в районе экстрим-парка вдоль улицы Екатерининской;
  • вдоль улицы Мира в районе здания № 39 и дома № 45.

В отличие от обычных парковок, перехватывающие рассчитаны на длительное использование. Машину на них можно оставить на весь день, а оплатить только четыре часа как в дневное, так и в ночное время.

Также начали работать две новые внутризональные парковки: около здания № 52 по ул. Белинского и с южной стороны от гипермаркета «Семья» (ул. Революции, 13). Как и перехватывающие парковки, он рассчитаны на длительное использование.

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В Перми горожане с 3 июня могут оставить свои автомобили на въезде в центр города и пересесть на общественный транспорт, чтобы добраться до места назначения. Для этого начали работу новые платные перехватывающие и внутризональные парковки. По информации городской администрации, стоимость одного часа парковки транспорта на них составит 20 рублей. В Перми начали работать четыре перехватывающие муниципальные парковки. Они оборудованы дорожными знаками и информационными щитами, а стоимость составляет 20 рублей в час. URA.RU писало, что парковки расположены по следующим адресам: В отличие от обычных парковок, перехватывающие рассчитаны на длительное использование. Машину на них можно оставить на весь день, а оплатить только четыре часа как в дневное, так и в ночное время. Также начали работать две новые внутризональные парковки: около здания № 52 по ул. Белинского и с южной стороны от гипермаркета «Семья» (ул. Революции, 13). Как и перехватывающие парковки, он рассчитаны на длительное использование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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