Мэрия Перми определила стоимость часа за пользование новыми парковками в центре города

В Перми парковка у ТРК «Семья» обойдется в 40 рублей за час

17 апреля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Сейчас чиновники ищут подрядчика, который согласится обслуживать новые платные парковки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми час парковки у ТРК «Семья» обойдется автомобилистам в 40 рублей. Стоимость пользования новыми городскими парковками определило МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» («ПермДДД»). Сейчас учреждение ищет подрядчика, который будет обслуживать существующие парковки и обустроит новые. «Мэрия забирает под проект платных парковок один из участков около ТРК „Семья“ — со стороны ул. Революции. Час парковки обойдется здесь в 40 рублей. Оплачивать необходимо каждый полный час использования парковки, но не более стоимости шести часов в дневное время (с 9:00 до 19:00 час.) и не более стоимости четырех часов в ночное время (с 19:00 до 9:00 часов)», — пишет интернет-издание «Текст», ознакомившееся с конкурсной документацией. Парковка у ТРК «Семья» способна вместить порядка 250 легковых автомобилей. Она будет работать ежедневно, за исключением праздничных и нерабочих дней. Еще одна платная парковка будет оборудована вблизи здания № 52 по ул. Белинского. Здесь за час парковки автомобилистам придется заплатить 20 рублей. Помимо того, подрядчику предстоит оборудовать четыре перехватывающие парковки: в районе остановочного пункта «Разгуляй», рядом с экстрим-парком, у здания № 39 по улице Мира и у дома № 45 по улице Мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми час парковки у ТРК «Семья» обойдется автомобилистам в 40 рублей. Стоимость пользования новыми городскими парковками определило МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» («ПермДДД»). Сейчас учреждение ищет подрядчика, который будет обслуживать существующие парковки и обустроит новые. «Мэрия забирает под проект платных парковок один из участков около ТРК „Семья“ — со стороны ул. Революции. Час парковки обойдется здесь в 40 рублей. Оплачивать необходимо каждый полный час использования парковки, но не более стоимости шести часов в дневное время (с 9:00 до 19:00 час.) и не более стоимости четырех часов в ночное время (с 19:00 до 9:00 часов)», — пишет интернет-издание «Текст», ознакомившееся с конкурсной документацией. Парковка у ТРК «Семья» способна вместить порядка 250 легковых автомобилей. Она будет работать ежедневно, за исключением праздничных и нерабочих дней. Еще одна платная парковка будет оборудована вблизи здания № 52 по ул. Белинского. Здесь за час парковки автомобилистам придется заплатить 20 рублей. Помимо того, подрядчику предстоит оборудовать четыре перехватывающие парковки: в районе остановочного пункта «Разгуляй», рядом с экстрим-парком, у здания № 39 по улице Мира и у дома № 45 по улице Мира.