Стало известно, когда в Перми увеличится количество платных парковок

В Перми увеличится количество платных парковок с 3 июня 2024 года

20 марта 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

В Перми появятся обычные и плоскостные перехватывающие парковки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми с 3 июня 2024 года появятся новые зоны платных парковок. Об этом сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. «С 3 июня начнут работу плоскостные перехватывающие парковки. Стоимость размещения на таких парковках составит 20 рублей», — рассказали в ведомстве. Плоскостные перехватывающие парковки — это площадка для временного размещения автомобиля. На ней можно оставить машину на долгое время, а заплатить только за четыре часа. Такие парковки появятся: в районе остановочного пункта «Разгуляй» по направлению в сторону Цирка вдоль ул. Уральской от ул. Парковой до ул. Разгуляйская 3-я;

в районе Экстрим-парка вдоль ул. Екатерининской;

вдоль улицы Мира в районе здания № 39 и дома № 45;

около здания № 52 по ул. Белинского (вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова);

с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13. Также за парковку придется платить на: улице Куйбышева от улицы Революции до улицы Юрия Смирнова;

улице Глеба Успенского от улицы Куйбышева до улицы Пионерской;

улице Седова от улицы Куйбышева до улицы Пионерской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с 3 июня 2024 года появятся новые зоны платных парковок. Об этом сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. «С 3 июня начнут работу плоскостные перехватывающие парковки. Стоимость размещения на таких парковках составит 20 рублей», — рассказали в ведомстве. Плоскостные перехватывающие парковки — это площадка для временного размещения автомобиля. На ней можно оставить машину на долгое время, а заплатить только за четыре часа. Такие парковки появятся: Также за парковку придется платить на: