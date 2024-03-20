Стало известно, когда в Перми увеличится количество платных парковок

В Перми появятся обычные и плоскостные перехватывающие парковки
В Перми с 3 июня 2024 года появятся новые зоны платных парковок. Об этом сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.
«С 3 июня начнут работу плоскостные перехватывающие парковки. Стоимость размещения на таких парковках составит 20 рублей», — рассказали в ведомстве.
Плоскостные перехватывающие парковки — это площадка для временного размещения автомобиля. На ней можно оставить машину на долгое время, а заплатить только за четыре часа. Такие парковки появятся:
- в районе остановочного пункта «Разгуляй» по направлению в сторону Цирка вдоль ул. Уральской от ул. Парковой до ул. Разгуляйская 3-я;
- в районе Экстрим-парка вдоль ул. Екатерининской;
- вдоль улицы Мира в районе здания № 39 и дома № 45;
- около здания № 52 по ул. Белинского (вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова);
- с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13.
Также за парковку придется платить на:
- улице Куйбышева от улицы Революции до улицы Юрия Смирнова;
- улице Глеба Успенского от улицы Куйбышева до улицы Пионерской;
- улице Седова от улицы Куйбышева до улицы Пионерской.
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